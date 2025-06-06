水電費5元、儲蓄10元…要女兒繳房租學理財 阿州媽咪玩真的

阿肯色州一名母親在社群媒體上分享，她將兩個10幾歲女兒的房間打造成套房，還發給她們「薪水」，但也收取房租和水電費，以及其他開支，目的是希望她們提早學會理財，為自己的生活負責。(美聯社)

阿肯色州 一名女子在社群媒體上分享，她將兩個才10幾歲女兒的房間打造成套房，還收取房租，目的是希望她們可以提早學會理財，為自己的生活負責。

據「每日郵報」(Daily Mail)報導，這名媽媽塔嘉·阿莎卡(Taja Ashaka)在TikTok上分享自家女兒的「租屋生活」，影片在網路上引發熱議。她特地把家裡的房間打造成「公寓套房」，房間外還貼上門牌號碼、鋪好歡迎地毯、裝上門鈴跟信箱，不同季節還會搭配不同的花圈。

不過要住在這麼舒服的「套房」當然不是免費的。雖然塔嘉的兩個孩子都才10幾歲，她們已經開始繳自己的房租和水電費 。

塔嘉表示，她之所以這麼做，是為了讓孩子提早學習理財，培養責任感。她讓女兒做自己公司的「員工」，每周都可以領固定薪水，所以也必須管理這些收入。為了幫助女兒養成習慣，女兒的周薪要繳房租5美元、水電費5美元，另外還要強制儲蓄10美元。塔嘉在視頻中展示一個白板，上面列出她們的薪水必須支付的所有費用，「這是她們的帳單」。

不僅要繳房租，孩子們還要面對繳費期限的懲罰。如果每周五晚上9點前沒有繳費，他們的手機就會被沒收一天，還得多付1美元罰款；第二次違規，手機會被沒收三天，加罰5美元；三度違規，就會被「驅逐出戶」。

塔嘉還以「房東」身分隨時檢查女兒的房間，若被視為髒亂，第一次通知的24小時內需打掃，第二次通知就會兩天不能用手機，第三次通知一周不能用手機。

不過網友對此看法兩極，有人認為父母本來就有義務養孩子，不應該收房租，但也有人大讚這麼做不但能教導孩子獨立，也很有創意。有網友建議，若把租金 存起來，等孩子成年再給他們，更有教育意義。

雖然塔嘉的做法並不是所有人都認同，卻讓不少父母重新思考教導方式，考慮用塔嘉的方式，培養孩子的金錢觀與責任感。