FDA首核准 抽血檢測阿茲海默症

食品及藥物管理局上月核准首款阿茲海默症驗血檢測，與其他工具比較起來，風險較低，使用更方便。(美聯社）

食品及藥物管理局(FDA)上月核准首款阿茲海默症 驗血檢測，可以透過血液偵測腦部類澱粉蛋白斑塊(amyloid plaques)，與診斷這種神經退化性疾病的其他工具比較起來，風險較低，使用更方便。

國家老化研究所的圖像顯示，阿茲海默症病人的大腦細胞含有類澱粉蛋白斑塊。（美聯社）

醫師診斷患者是否有阿茲海默症(Alzheimer's disease)時，一直都採用較為昂貴、具有侵入性的檢測，例如稱為腰椎穿刺(Lumbar puncture，LP)的脊椎穿刺(spinal tap)，或使用會讓病患曝露於幅射底下的腦部掃描，以確認是否有類澱粉蛋白存在。名稱為Lumipulse的檢測只要簡單抽血即可完成，測量血漿裡的兩種蛋白質，判斷是否存在於病人腦部。

類澱粉蛋白斑塊在病人出現認知障礙的症狀前20多年，就開始在大腦積聚，tau蛋白則較晚在大腦形成纏結，與認知衰退有更密切的關連。

食藥局 醫療器材與放射健康中心(Center for Devices and Radiological Health)主任塔弗(Michelle Tarver)發表聲明說，核准抽血檢測對阿茲海默症診斷是重要一步，讓患病初期的美國病患可以更容易、更方便偵測病情。

華盛頓郵報 報導，廠商之間對於下一代阿茲海默症檢測的研發競爭日益激烈，大約700萬美國人患有阿茲海默症。Lumipulse是由日本H.U.集團(H.U. Group)旗下的Fujirebio Diagnostics製造。血液檢測價格多少，H.U.集團並未說明。私人企業C2N Diagnostics、 Quanterix也都在研發阿茲海默症抽血檢測。

「阿茲海默症藥品發現基金會」(Alzheimer's Drug Discovery Foundation，ADDF)科學長、老年醫學專家費利特(Howard Fillit)說：「透過抽血檢測診斷阿茲海默症是我無法想像的，這是不可思議的重大進展。」基金會為Fujirebio Diagnostics的血液檢測研發提供經費贊助。

費利特說，病患遇到記憶變差問題，通常會先找家醫科醫師，如今醫師可以讓病人接受抽血檢查，若呈現腦部類澱粉蛋白斑塊陽性，可以為病患安排轉診找神經科醫生。費利特表示，臨床診斷將出現重大改變。