失智症惡化 跳跳蛙創辦人赴瑞士安樂死

跳跳蛙創辦人伍德熱中於尋找幫助兒童學習的新方法。圖為該公司製造的玩具木吉他，適合一至五歲的幼童。（美聯社）

教導數百萬兒童學會閱讀的一家創新玩具公司的創辦人，日前在醫師協助下自殺結束一生。

紐約時報 報導，學習玩具公司「跳跳蛙企業」(LeapFrog Enterprises)的創始人麥克．伍德(Mike Wood)，4月10日在家人的陪伴下，於位在蘇黎世(Zurich)的協助自殺非營利組織Dignitas離開人世，享年72歲。

麥克．伍德的兄弟提姆(Tim)告訴記者，麥克患有阿茲海默症，決定在病情惡化前，結束自己的生命。

跳跳蛙也分享了自家創辦人離世的消息，稱他是「一位創新領導者，熱中於尋找幫助兒童學習的新方法，並取得了非凡的成就」。

「麥克的熱情轉化成一家幫助數百萬兒童學習閱讀的公司」，跳跳蛙在聲明中表示，「我們熱愛與麥克一起工作，且很榮幸能繼續他所開創的事業。我們向他的家人、朋友、同事以及所有被他的事蹟所感動的人們致意。」

瑞士法律允許協助自殺，只要他們的動機不是經濟利益等自私因素。根據這項1942年法規，希望結束生命者必須心智健全，但未必是身患絕症或有任何醫療狀況；瑞士所有協助自殺的診所都是非營利組織。

Dignitas是瑞士最著名的診所，在過去20年間有數百人選擇在此接受協助自殺；該診所有著嚴格的規定，要求尋死患者必須身患絕症、遭受極度疼痛或患有「無法忍受的殘疾」。

跳跳蛙今年3月參加紐約的玩具展，陳列旨在支持兒童學習閱讀的每個階段的玩具系列。（美聯社）

律師出身的麥克．伍德因為發現自己的三歲兒子有閱讀困難，認識字母 卻無法發聲，於是他以音樂卡片為靈感，研發出一種只要擠壓字母就會發出聲音的玩具，隨後與勞倫斯利佛摩國家實驗室(Lawrence Livermore National Laboratory)的工程師和史丹福大學 的教育學家聯手，1995年推出跳跳蛙的第一個產品Phonics Desk。

跳跳蛙後來獲投資人青睞買下多數股權，也有更多資金研發新玩具，而麥克．伍德也收購研發出LeapPad原型的一家公司。LeapPad外表看是藍綠色的貝殼，內藏互動式故事書，小朋友用指示棒點在一個詞或物品，就可聽到發音。麥克．伍德堅持全美的玩具反斗城（Toys R Us）售價不能超過49元，LeapPad也成為2000年節日暢銷玩具。