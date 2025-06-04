今夏出遊意願疲軟 航空公司降價變利多

原本是旅遊旺季的夏天，因為經濟前景不明加上政治不確定性，降低民眾出遊意願，預算也大幅縮水。(美聯社)

原本是旅遊旺季的夏天，因為經濟前景不明加上政治不確定性，降低民眾出遊意願，預算也大幅縮水，航空業被迫採取降價或減班措施，對於精打細算的旅客反倒是一項利多。

根據新聞周刊(Newsweek)報導，旅遊資訊網站Skyscanner最新調查，發現84%國人為省錢願意調整旅遊日期與地點，全球旅遊趨勢專家林賽(Laura Lindsay)指出：「我們發現旅客比過去任何時期更加變通，他們擴大預算、延長旅行時間，探索更多被低估的旅遊地。」

由於川普 總統反覆無常的關稅 政策，導致股市震盪等因素打亂許多國人奢華度假計畫，搭機需求減少，機票 也調降，國內平均票價比去年同期下降7%，國際機票價格也有所下降，尤其8月底以及6月和9月的淡季。

包括達美(Delta)、聯合(United)、西南(Southwest)、捷藍(JetBlue)等各家航空公司也開始減班並公布更保守的財報預測，達美執行長巴斯蒂安(Ed Bastian)今年3月透露，商務旅行和訂位數雙雙減少，為了控制成本，計畫2025下半年保持運輸力與去年同期持平並重申：「我們將根據需求來調整航班，國內線航班座位數量將會減少。」

Skyscanner調查發現，52%旅客積極尋找省錢方案，近三分之一選在非高峰期旅行以避開漲價與擁擠的交通，例如9月飛往水牛城、波特蘭和邁阿密等地的平均機票價格低於260元，還有6月前往亞特蘭大和坦帕的票價約在200元上下。

AirInsight聯合創始人蕭蘭(Addison Schonland)認為：「大家的旅遊意願還是很高，因此任何外部因素，包括關稅都不太可能降低需求，可能只會改變旅行地。」

還有愈來愈多旅客不再計畫長途旅行，根據統計，41%國人計畫旅行三天或更短時間，占比高於2024年37%；還有自駕旅行與國內遊日益盛行， Skyscanner用戶68%計畫今夏留在國內，尤其旅遊淡季更有三分之一選在6月或9月出遊，因為價格更實惠，氣氛更悠閒，Z世代遊客占比提高至42%。

受到貿易戰以及對川普政府的反彈，今年赴美旅遊的外國遊客人數會減少，旅遊支出從2024年1810億元降至1690億元以下，成為旅遊業一項利空，卻是國內旅遊省錢的好消息。