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航空公司悄改票價策略 單人票比兩人票貴7成

編譯俞仲慈／綜合報導
專家稱兩人訂票較便宜的策略，是由美國航空公司率先採用的。(美聯社)
專家稱兩人訂票較便宜的策略，是由美國航空公司率先採用的。(美聯社)

最新旅遊調查發現，包括美國航空、達美航空和聯合航空悄悄改變票價策略，針對特定航班要求至少預訂兩張機票才能享受優惠，意味著單人旅客多付費的幅度達七成。

根據新聞周刊(Newsweek)報導，旅遊網站Thrifty Traveler調查數百張國內單程票價發現，聯航從芝加哥歐海爾(O'Hare)國際機場飛往伊利諾州皮奧里亞(Peoria)的短程航線為例，單人票價為269元，但是兩人同行，同一航程的機票可降為每人181元。 

Thrifty Traveler執行編輯波特(Kyle Potter)指出：「少有旅客會發現為此多付不少錢的情況。」

報導指出，此種新票價策略似乎專門為經常最後一刻預訂並單獨搭機的商務旅客量身訂製，旅遊專家列夫(Gary Leff)指出：「並非所有航線或航班都存有這種情況，而是有航空業者悄悄推出新的票價規定，要求至少有兩名乘客才能享受最低票價。」

以一張單程經濟艙單人票價422元為例，若同時預訂兩張機票，每張機票價格可以降至210元，列夫透露航空業內部要求「P2」代表兩名乘客訂票的策略，是由美航率先採用，隨後達美和聯航也跟進。

航空業分析師認為獨自旅行的旅客多為商務客，由於公司付機票錢，所以訂票時通常不太在意價格，也讓航空公司有機可趁，玩起價格遊戲，波特解釋道：「這只是航空公司不斷區分客戶的另一種方式。」

這種新策略與行之多年的票價結構形成鮮明對比，過去如果可訂機位只有一個，團體訂票反而會帶動票價調漲，如今航空公司專門為多人訂票推出更便宜的機票，顛覆過去訂票模式。

波特指出：「目前這種現象並不普遍，只有在少數單程國內航班出現這種情況，也不清楚這種情況是最近開始，還是數周甚至數個月前開始，也許航空公司正在小規模測試新票價策略，然後再逐步擴大規模。」

數家航空公司悄悄改變票價策略，針對特定航班要求至少預訂兩張機票才能享受優惠，意味...
數家航空公司悄悄改變票價策略，針對特定航班要求至少預訂兩張機票才能享受優惠，意味著單人旅客多付費的幅度達七成。(美聯社)

機票 達美航空 伊利諾州

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