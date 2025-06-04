班機延誤、改降受困機場怎麼辦 WSJ記者經驗談

旅客最好自備食物，以因應被困機場。圖為溫哥華國際機場員工分發零食給因風雪受困的旅客。(美聯社)

華爾街 日報(WSJ)旅遊記者艾莉森‧波勒(Allison Pohle)搭乘的班機延誤改降，她藉此機會分享如何臨危不亂並申請事後補償。

波勒5月中旬原定搭機從紐約市拉瓜地亞(LaGuardia)機場前往芝加哥 歐海爾(O'Hare)機場，原定兩小時的飛行卻因惡劣天氣因素而滯留印第安納州印第安納波利斯市過夜，直接拉長到超過12小時，其中搭機六小時，並在機場打地鋪過夜。

班機延誤是許多旅人的惡夢，有時航程變更，臨時訂不到飯店，只能暫時睡機場，幸運的話可能有毛毯和睡墊。

波勒根據自身經驗，總結以下幾點建議，希望讀者能夠安然度過班機延誤的時間並再是後向航空公司求償。

●備糧

波勒當初原本計畫兩小時後抵達芝加哥便能吃晚餐，因此背包裡並未準備零食。

沒想到，波勒搭乘的航班因為天氣因素，在密西根州蘭辛市(Lansing)上空盤旋數小時，她翻遍背包就是沒有任何食物。

●記錄延誤原因

波勒的航班原本就因為技術問題而誤點起飛，之後又因為無法降落而在蘭辛上空盤旋，最後改降印第安納波利斯市。

班機未如計畫飛行時，機長都會廣播原因和飛航狀態，記得用手機筆記本應用程式記下過程，為後續索賠做準備。

此外，當過夜延誤是因為航空公司在可控制範圍內造成的問題時，航空公司必須提供飯店並負責往返機場與住宿的交通。

●要求賠償不吃虧

波勒表示，她並未離開機場住宿，是因為印第安納波利斯市的酒店因為畢業典禮、體育比賽和印第安納波利斯500(Indy 500)的賽車資格賽而客滿。

波勒最終搭乘早上6時的飛機前往歐海爾；行程結束返回紐約後，波勒立即透過聯合航空(United Airlines)官網提出退款申請，並要求聯航退還機票 費用。

聯航沒有法律義務退還波勒的機票錢，因為她最終搭上飛往芝加哥的航班。不過，波勒覺得這次經驗不符合聯航的待客標準而應退費，她另要求聯航補償她因班機延誤而錯過的芝加哥酒店住宿費。

●多次溝通爭取補償

波勒在申訴過程中並未表明記者身分，她經過多次溝通才取得退費，包括100元的旅行抵用券、150元的機場過夜補償、價值105.44元的未來航班積分，以及額外的2500哩程回饋。