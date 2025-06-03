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全球股市離歷史高點僅一步之遙 因這原因還可能再漲

頻併購外送業 華裔推升DoorDash市值與Uber Eats爭霸

編譯周芳苑／綜合報導
外賣送餐平台DoorDash創辦人之一兼執行長徐迅，頻頻併購同業，如今已是市值900億元上市公司。(路透)
外賣送餐平台DoorDash創辦人之一兼執行長徐迅，頻頻併購同業，如今已是市值900億元上市公司。(路透)

由史丹福(Stanford University)華裔生創辦的外賣送餐平台DoorDash最初源於2013年一個課堂構想，十餘年來，創辦人之一兼執行長徐迅(Tony Xu)是靈魂人物，憑藉勤奮和犀利見解，頻頻併購同業，如今已是市值900億元上市公司，Uber Eats是唯一對手。

徐迅常有獨到見解。新冠疫情最嚴重時，全美餐廳面臨危機，DoorDash也備受考驗，徐迅卻端出「削減餐廳佣金」提案，商務長擔心利潤下降、不利股票上市，但徐迅堅持，理由是：「如果餐廳處境不好，DoorDash就無法蓬勃發展。」他說，DoorDash必須居領導地位。

DoorDass最終損失1億多元佣金；但徐迅不後悔。

現年40歲的徐迅創辦DoorDash以來，一直在競爭激烈、利潤率低的外送業摸索打滾；DoorDash如今已成科技股寵兒，今年那斯達克股市因關稅陰霾走低，DoorDash股價卻上漲23%。

股票上市四年多後，DoorDash淨利仍微薄，但徐迅誓言成為業界整合者的使命不變，善用現金與借款的結合方式頻收購。

DoorDash 於5月初以 39 億元收購英國外送新創公司 Deliveroo，另以12億元收購餐飲科技公司 SevenRooms。

DoorDash從早年就開始併購對手以擴大市場份額。2019年以4.1億元向Square(後改名Block)收購外送業者Caviar；約兩年後宣布斥資81億元收購國際外送平台Wolt。

透過併購，DoorDash市場地位趨於穩固。2014年，Uber推出Uber Eats，成了DoorDash目前在美國最大的競爭對手。

徐迅表示，外送業競爭非常激烈，DoorDash始終專注創新，推出新服務，以滿足客戶愈來愈高的標準和期望。DoorDash挑剔又有耐心，每當看到能夠為客戶帶來價值、可望有強勁長期資本回報的機會，便全力以赴。

徐迅在中國出生，1989年隨家人移居伊利諾州；成長過程中，他靠著打籃球、修剪草坪存錢買任天堂遊戲機，這樣的經歷以及父母的辛勤付出，教會他靠努力獲得更好的東西。

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