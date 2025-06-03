我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

第2個拿下川普關稅協議是這國？商務部長：快談成了

全球股市離歷史高點僅一步之遙 因這原因還可能再漲

塑膠微粒破壞碳循環 加劇全球暖化恐比已知嚴重

編譯陳韻涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
堆積如山的塑膠廢棄物。研究報告指出，塑膠製程產生的溫室氣體排放量，約占所有溫室氣體排放總量的5%，超越整個航運和航空業。(路透)
堆積如山的塑膠廢棄物。研究報告指出，塑膠製程產生的溫室氣體排放量，約占所有溫室氣體排放總量的5%，超越整個航運和航空業。(路透)

科學家早就知道，塑膠的製作過程會讓地球暖化，但勞倫斯柏克萊國家實驗室(Lawrence Berkeley National Laboratory，簡稱LBNL)的報告指出，塑膠對地球暖化的影響，可能比我們已知的還嚴重。

非營利研究組織「塑膠與氣候計畫」(The Plastics & Climate Project)致力鑽研塑膠如何影響氣候變遷，該組織研究員分析數百篇已發表的論文，指出文獻中大多缺少的氣候模型。

華盛頓郵報報導，LBNL去年發表的報告指出，塑膠製程產生的溫室氣體排放量，約占所有溫室氣體排放總量的5%，超越整個航運和航空業。

前述數據考量企業鑽探石油與天然氣，將油氣原料運到煉油廠，製成塑膠產品所釋放的氣體，但並未納入海洋和土壤中的塑膠微粒如何破壞從大氣中吸收二氧化碳進而冷卻地球的自然循環。

世界資源研究所(World Resources Institute)資深研究員、報告作者之一的霍莉‧考夫曼(Holly Kaufman)表示，「我們知道塑膠產生的溫室氣體排放量被低估，因此塑膠用掉的碳預算，比目前假設的多。」

考夫曼和她同事認為，塑膠對暖化的影響有多大，需要更多研究佐證，但人們應盡量少用塑膠，以免塑膠汙染土地、海洋和空氣。

塑膠產業組織代表批評，LBNL報告依賴不確定的科學研究，忽略塑膠有時比其他材料產生排放量更少的研究。

美國塑膠製造商協會(America's Plastic Makers)主席艾森柏格(Ross Eisenberg)發出聲明表示，「聲稱塑膠導致氣候變遷，忽略塑膠在應對氣候變遷方面的影響力；若沒有塑膠，我們不可能實現氣候變遷目標，塑膠讓汽車更輕，利用太陽能和風能，減少食物浪費，並提高建築物的能源效率。」

浮游生物在海洋表層吸收二氧化碳行光合作用，牠們死後，或被吃掉、排洩出來，在「海雪」(marine snow)有機物質攪動下沉入海底；當海雪沉到海底，便能長時間鎖住碳。

但塑膠會讓浮游生物生長緩慢，且讓浮游生物變得更輕而無法下沉，或無法分解魚糞且更難沉入海床。

佛羅里達大西洋大學(Florida Atlantic University)副教授翠希‧明瑟(Tracy Mincer)表示：「事實證明，塑膠會破壞這些動物的糞便顆粒，而這對封存海洋中的碳極其重要。」明瑟發表的一篇論文顯示，深海中像雪花一樣不斷沉降的有機物碎屑「海雪」(Marine snow)其中約5%是由塑膠組成，「但實際占比仍待調查。」

海洋中載浮載沉的塑膠垃圾。研究指出，深海中像雪花一樣不斷沉降的有機物碎屑「海雪」...
海洋中載浮載沉的塑膠垃圾。研究指出，深海中像雪花一樣不斷沉降的有機物碎屑「海雪」其中約5%是由塑膠組成。(路透)

氣候變遷 暖化 石油

上一則

1場拋棄15萬塑膠杯…跑馬拉松獲靈感 她設計環保矽膠杯出租

下一則

德州通過立法 限制中國等4國公民置產與投資

延伸閱讀

把窗戶當門？ 河南102歲老太太從3樓墜落 被十多人接住

把窗戶當門？ 河南102歲老太太從3樓墜落 被十多人接住
恐致癌、智商下降 亞馬遜銷售有毒大米被告

恐致癌、智商下降 亞馬遜銷售有毒大米被告
南灣主幹道El Camino Real重鋪路「單車專用道」啟用

南灣主幹道El Camino Real重鋪路「單車專用道」啟用
內陸空軍基地附近突發大火 塑膠管材燃燒數十車輛受損

內陸空軍基地附近突發大火 塑膠管材燃燒數十車輛受損

熱門新聞

共和黨稅務法案以積極手段限縮非法移民領取白卡、紅藍卡、聯邦補助、兒童抵稅等，各種限縮措施最後主要衝擊對象將是父母沒有身分的美國公民兒童，例如難民或向申請庇護獲准的外籍人士兒女。（美聯社）

美國公民兒童若父母沒身分 這些福利將拿不到

2025-05-27 08:28
64歲菲律賓裔婦人露薇琳‧狄克森(Lewelyn Dixon)是持有綠卡的合法移民，已在美國生活50年，入境西雅圖時卻遭到移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)拘留。（美聯社）

「不出國就沒事」有綠卡、在美50年菲律賓婦人返美遭拘留

2025-05-27 10:15
美國國務卿魯比歐20日出席參議院外交關係委員會聽證會作證。（路透）

撤銷簽證？中國學生苦笑：川普好像照著習近平劇本做事

2025-05-30 08:10
共和黨佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)提議廢除房產稅(property taxes)。歐新社

新聞周刊：佛州若取消房產稅將顛覆房屋市場

2025-05-26 12:39
德州一對中國籍夫婦涉嫌利用「殺豬盤」詐騙手法，透過網路吸收資金投資加密貨幣，從至少120名受害者手中騙走950萬元，詐騙對象都是在美華人，案發後兩夫婦隨即逃回中國。(路透)

中國夫婦涉「殺豬盤」詐騙逃回中國 FBI擬沒收600萬加密幣

2025-05-30 13:41
白宮副幕僚長米勒。（美聯社）

ICE每天須抓3000人…米勒咆哮下令 資深官員憂飯碗不保

2025-05-28 11:34

超人氣

更多 >
史上最大崩盤來了？富爸爸作者清崎：別說我沒警告

史上最大崩盤來了？富爸爸作者清崎：別說我沒警告
港媒：許其亮因早晨跑步引發心肌梗塞而亡

港媒：許其亮因早晨跑步引發心肌梗塞而亡
川普雖簡單粗暴 普林斯頓教授：美國大學國際生的確已成問題

川普雖簡單粗暴 普林斯頓教授：美國大學國際生的確已成問題
換工作轉存401(k)紙本支票被盜領 他痛失10萬還欠稅

換工作轉存401(k)紙本支票被盜領 他痛失10萬還欠稅
拔插頭省電 拔錯更花錢…專家教訣竅：先從3家電下手

拔插頭省電 拔錯更花錢…專家教訣竅：先從3家電下手