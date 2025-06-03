塑膠微粒破壞碳循環 加劇全球暖化恐比已知嚴重

堆積如山的塑膠廢棄物。研究報告指出，塑膠製程產生的溫室氣體排放量，約占所有溫室氣體排放總量的5%，超越整個航運和航空業。(路透)

科學家早就知道，塑膠的製作過程會讓地球暖化 ，但勞倫斯柏克萊國家實驗室(Lawrence Berkeley National Laboratory，簡稱LBNL)的報告指出，塑膠對地球暖化的影響，可能比我們已知的還嚴重。

非營利研究組織「塑膠與氣候計畫」(The Plastics & Climate Project)致力鑽研塑膠如何影響氣候變遷 ，該組織研究員分析數百篇已發表的論文，指出文獻中大多缺少的氣候模型。

華盛頓郵報報導，LBNL去年發表的報告指出，塑膠製程產生的溫室氣體排放量，約占所有溫室氣體排放總量的5%，超越整個航運和航空業。

前述數據考量企業鑽探石油 與天然氣，將油氣原料運到煉油廠，製成塑膠產品所釋放的氣體，但並未納入海洋和土壤中的塑膠微粒如何破壞從大氣中吸收二氧化碳進而冷卻地球的自然循環。

世界資源研究所(World Resources Institute)資深研究員、報告作者之一的霍莉‧考夫曼(Holly Kaufman)表示，「我們知道塑膠產生的溫室氣體排放量被低估，因此塑膠用掉的碳預算，比目前假設的多。」

考夫曼和她同事認為，塑膠對暖化的影響有多大，需要更多研究佐證，但人們應盡量少用塑膠，以免塑膠汙染土地、海洋和空氣。

塑膠產業組織代表批評，LBNL報告依賴不確定的科學研究，忽略塑膠有時比其他材料產生排放量更少的研究。

美國塑膠製造商協會(America's Plastic Makers)主席艾森柏格(Ross Eisenberg)發出聲明表示，「聲稱塑膠導致氣候變遷，忽略塑膠在應對氣候變遷方面的影響力；若沒有塑膠，我們不可能實現氣候變遷目標，塑膠讓汽車更輕，利用太陽能和風能，減少食物浪費，並提高建築物的能源效率。」

浮游生物在海洋表層吸收二氧化碳行光合作用，牠們死後，或被吃掉、排洩出來，在「海雪」(marine snow)有機物質攪動下沉入海底；當海雪沉到海底，便能長時間鎖住碳。

但塑膠會讓浮游生物生長緩慢，且讓浮游生物變得更輕而無法下沉，或無法分解魚糞且更難沉入海床。