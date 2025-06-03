1場拋棄15萬塑膠杯…跑馬拉松獲靈感 她設計環保矽膠杯出租
2019年，機械工程師克里斯蒂娜·史密斯(Kristina Smithe)參加加州國際馬拉松賽(California International Marathon)時，隨手從路邊拿起一杯水解渴，事後卻讓她開始思考，這類賽事到底會產生多少垃圾？在飛回佛羅里達的航班上，史密斯估算了一下：9000名參賽者，17個補給站，大約等於15萬個拋棄式杯子。
「我很震驚，就算是在加州，也不能一直這樣做。」史密斯指出。
這讓她構想一種更耐用的產品，一種輕巧、柔軟且可重複使用的矽膠杯；在完成設計後，史密斯訂製了第一批產品，並在2021年的一場比賽中進行測試。
現在，史密斯創辦的公司Hiccup Earth擁有7萬個矽膠杯，專門出租給關心環保的運動賽事主辦單位，取代白色拋棄式紙杯。
全球每年消耗多達數十億個拋棄式杯子；這種杯子通常是由塑膠製成，即使是紙質的杯子，內層也會有一層塑膠膜，讓這種拋棄式紙杯難以生物分解。
「那只是我們生產的塑膠垃圾中一小部分，但卻是很明顯的一部分。」非營利組織Project Drawdown解決方案研究經理兼塑膠垃圾專家格里森(Sarah Gleeson)表示，「那是會產生大量廢物的東西，這些廢棄物，取決於其具體成分，可以在垃圾掩埋場中存在數百年。」
史密斯在生意剛起步時，會主動寄信給各種賽事的負責人，詢問他們是否使用拋棄式杯子。「答案向來是肯定的，」她說；她會回覆他們表示：「如果以在找尋一個永續性的解決方案，我這裡有一個。」
如今，她為各項賽事提供數以千計的杯子，裝在大型手提袋內運送到各活動現場，並留下印有公司商標的箱子，回收使用過的杯子。杯子回收後再用專門的洗碗機將它們清洗乾淨。5月17日在明尼蘇達州雙子城(Minneapolis and St. Paul)舉行的PNC Women Run the Cities女子路跑活動上，史密斯為千名跑者送去的藍色摺疊杯，裝滿了17加侖的大手提袋。
史密斯估計，到目前為止她已經帶著這些杯子參加了137場比賽，避免消耗90.2萬個拋棄式杯子；她還指出，清洗1500個杯子只需用30加侖的水；而一台普通的高效家用洗碗機，每次清洗相對少很多的碗盤時，就會用掉3至5加侖的水。
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