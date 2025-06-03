我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

第2個拿下川普關稅協議是這國？商務部長：快談成了

全球股市離歷史高點僅一步之遙 因這原因還可能再漲

Rubbermaid產品疑釋放塑膠微粒 加州消費者提告

編譯俞仲慈／綜合報導
貨架上的Rubbermaid塑膠容器。(美聯社)
貨架上的Rubbermaid塑膠容器。(美聯社)

知名塑膠生活用品「樂柏美」(Rubbermaid)製造商生產的容器疑似會釋放危險塑膠微粒，於是加州有消費者具狀控告，凸顯日常生活普及的塑膠產品對人體帶來的威脅。

根據今日美國報(USA Today)報導，加州兩名女性消費者安德西利奇(Marija Andesilic)和洛威(Passion Lowe)4月28日具狀向加州中區地方法院(District Court for Central California)控告Rubbermaid製造商Newell Brands欺瞞消費者，沒有主動披露產品成分可能含有危害健康的塑膠微粒。

涉及的Rubbermaid產品包括十餘款「TakeAlongs」系列容器，訴狀指控Newell Brands宣稱「微波爐適用」(microwave safe)、「可微波爐加熱」(microwave reheatable)、「冷凍適用」(freezer safe)不但是不實宣傳，而且食物加熱或冷凍時會釋放塑膠微粒。

訴狀指控：「被告騙取全國消費者數百萬元，導致大眾健康福祉陷入危險。」並強調：「最可悲的莫過於全國數百萬戶家庭學子或勞工皆使用這種宣稱安全的容器用餐，尤其弱小孩童因此攝入大量塑膠微粒。」

根據「環境科學與技術」(Environmental Science & Technology)2023年發表的研究報告顯示，使用微波爐加熱塑膠保鮮盒會釋放大量塑膠微粒、汙染食物，因此訴狀也強調使用時間愈久，攝入塑膠微粒愈多，「會帶來嚴重健康風險，成免疫系統、消化道功能受損以及增加各種罹癌風險」。

值得注意的是，日前北加州地區法院(Northern California District Court)也有類似官司，有消費者出面控告冷凍夾鏈袋Ziploc製造商莊臣(S.C. Johnson)，兩起官司的原告均由加州「克拉森律師事務所」(Clarkson Law Firm)代表。

事務所合夥人喬丹諾(Tim Giordano)公布聲明指出：「Rubbermaid捏造的安全保證，實則剝奪消費者選擇其他安全儲存食物的產品而不至於危害他們自身健康。」

Rubbermaid的各式保鮮盒已成員全美幾乎每個家庭廚房不可或缺的用品，但遭消...
Rubbermaid的各式保鮮盒已成員全美幾乎每個家庭廚房不可或缺的用品，但遭消費者指控其產製過程疑似會釋放危險塑膠微粒。(美聯社)

加州 喬丹 北加

上一則

CDC更新建議 出國不論國家皆應接種麻疹疫苗

下一則

頻併購外送業 華裔推升DoorDash市值與Uber Eats爭霸

延伸閱讀

強烈地磁風暴來襲 全美多地可見極光飛舞

強烈地磁風暴來襲 全美多地可見極光飛舞
白卡資產門檻恐將降回2000元 眾多保戶擔憂失去資格

白卡資產門檻恐將降回2000元 眾多保戶擔憂失去資格
被指未遵守聯邦法 聖荷西、聖縣遭點名

被指未遵守聯邦法 聖荷西、聖縣遭點名
加州挽救影視產業 但可能已太遲過去2年失4萬職缺

加州挽救影視產業 但可能已太遲過去2年失4萬職缺

熱門新聞

共和黨稅務法案以積極手段限縮非法移民領取白卡、紅藍卡、聯邦補助、兒童抵稅等，各種限縮措施最後主要衝擊對象將是父母沒有身分的美國公民兒童，例如難民或向申請庇護獲准的外籍人士兒女。（美聯社）

美國公民兒童若父母沒身分 這些福利將拿不到

2025-05-27 08:28
64歲菲律賓裔婦人露薇琳‧狄克森(Lewelyn Dixon)是持有綠卡的合法移民，已在美國生活50年，入境西雅圖時卻遭到移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)拘留。（美聯社）

「不出國就沒事」有綠卡、在美50年菲律賓婦人返美遭拘留

2025-05-27 10:15
美國國務卿魯比歐20日出席參議院外交關係委員會聽證會作證。（路透）

撤銷簽證？中國學生苦笑：川普好像照著習近平劇本做事

2025-05-30 08:10
共和黨佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)提議廢除房產稅(property taxes)。歐新社

新聞周刊：佛州若取消房產稅將顛覆房屋市場

2025-05-26 12:39
德州一對中國籍夫婦涉嫌利用「殺豬盤」詐騙手法，透過網路吸收資金投資加密貨幣，從至少120名受害者手中騙走950萬元，詐騙對象都是在美華人，案發後兩夫婦隨即逃回中國。(路透)

中國夫婦涉「殺豬盤」詐騙逃回中國 FBI擬沒收600萬加密幣

2025-05-30 13:41
白宮副幕僚長米勒。（美聯社）

ICE每天須抓3000人…米勒咆哮下令 資深官員憂飯碗不保

2025-05-28 11:34

超人氣

更多 >
史上最大崩盤來了？富爸爸作者清崎：別說我沒警告

史上最大崩盤來了？富爸爸作者清崎：別說我沒警告
港媒：許其亮因早晨跑步引發心肌梗塞而亡

港媒：許其亮因早晨跑步引發心肌梗塞而亡
川普雖簡單粗暴 普林斯頓教授：美國大學國際生的確已成問題

川普雖簡單粗暴 普林斯頓教授：美國大學國際生的確已成問題
換工作轉存401(k)紙本支票被盜領 他痛失10萬還欠稅

換工作轉存401(k)紙本支票被盜領 他痛失10萬還欠稅
拔插頭省電 拔錯更花錢…專家教訣竅：先從3家電下手

拔插頭省電 拔錯更花錢…專家教訣竅：先從3家電下手