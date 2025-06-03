Rubbermaid產品疑釋放塑膠微粒 加州消費者提告

貨架上的Rubbermaid塑膠容器。(美聯社)

知名塑膠生活用品「樂柏美」(Rubbermaid)製造商生產的容器疑似會釋放危險塑膠微粒，於是加州 有消費者具狀控告，凸顯日常生活普及的塑膠產品對人體帶來的威脅。

根據今日美國報(USA Today)報導，加州兩名女性消費者安德西利奇(Marija Andesilic)和洛威(Passion Lowe)4月28日具狀向加州中區地方法院(District Court for Central California)控告Rubbermaid製造商Newell Brands欺瞞消費者，沒有主動披露產品成分可能含有危害健康的塑膠微粒。

涉及的Rubbermaid產品包括十餘款「TakeAlongs」系列容器，訴狀指控Newell Brands宣稱「微波爐適用」(microwave safe)、「可微波爐加熱」(microwave reheatable)、「冷凍適用」(freezer safe)不但是不實宣傳，而且食物加熱或冷凍時會釋放塑膠微粒。

訴狀指控：「被告騙取全國消費者數百萬元，導致大眾健康福祉陷入危險。」並強調：「最可悲的莫過於全國數百萬戶家庭學子或勞工皆使用這種宣稱安全的容器用餐，尤其弱小孩童因此攝入大量塑膠微粒。」

根據「環境科學與技術」(Environmental Science & Technology)2023年發表的研究報告顯示，使用微波爐加熱塑膠保鮮盒會釋放大量塑膠微粒、汙染食物，因此訴狀也強調使用時間愈久，攝入塑膠微粒愈多，「會帶來嚴重健康風險，成免疫系統、消化道功能受損以及增加各種罹癌風險」。

值得注意的是，日前北加 州地區法院(Northern California District Court)也有類似官司，有消費者出面控告冷凍夾鏈袋Ziploc製造商莊臣(S.C. Johnson)，兩起官司的原告均由加州「克拉森律師事務所」(Clarkson Law Firm)代表。