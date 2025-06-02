星際寶貝：史迪奇周末再稱霸 今年第2賣座

迪士尼真人版「星際寶貝：史迪奇」本周末又進帳6300萬元，該片國內票房已累計2億8010萬元，成為今年以來第二賣座的電影，全球票房已達6億1080萬元。(美聯社)

「星際寶貝：史迪奇」(Lilo & Stich)、「不可能的任務：最終清算」(Mission: Impossible—The Final Reckoning)周末再度稱霸北美票房，加上其他幾部新上映的電影，接續國殤日假期後的這一周末，電影總票房達1億4900萬元，與去年同期相比增長超過120%。

迪士尼 真人版「星際寶貝：史迪奇」以6300萬元票房奪冠，該片國內票房已累計2億8010萬元，超越「罪人」(Sinners)，成為今年第二賣座的電影，全球票房已達6億1080萬元。

「罪人」上映第七周依然表現強勁，票房再添520萬元，國內票房累計2億6710萬元，全球票房累計3億5010萬元。

「阿湯哥」湯姆克魯斯 (Tom Cruise)「不可能的任務：最終清算」再度獲得票房第二，周末賣出2730萬元，與首周票房相比下滑57%，其國內票房已累計1億2260萬元，與該系列前兩部電影表現相當，海外票房方面，周末再添7610萬元，全球票房累計3億5380萬元。

Comscore資深媒體分析師德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)表示：「這是一個有長期可觀賞性的一年。口碑流通和強勁的持續表現比首映周末票房更重要。」

本周新片中表現最佳的是「小子難纏：空手道傳奇」(Karate Kid: Legends)，票房賣出2100萬元，排名第三，這一最新續作集結成龍 和雷夫馬奇歐(Ralph Macchio)，一同訓練華裔演員王璞存主演的新角色。

儘管影評反應不一，但該片的首映周末獲得不錯的觀眾迴響，在CinemaScore獲得A-高分，在PostTrak獲得4.5顆星；目前全球總票房累計4700萬元。

「絕命終結站 血脈」(Final Destination: Bloodlines)上映第三個周末再賺進1080萬元，若不考慮通膨，是該系列最賣座的一集，全球票房累計2億2930萬元。