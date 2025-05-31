綁架、施虐…比特幣虛擬世界演成現實生活暴力

紐約加密貨幣綁架勒索案主謀沃爾茨在囚禁人質的曼哈頓住處遭到逮捕。(美聯社)

最近一名28歲的義大利 男子被兩名美國加密貨幣 投資客誘騙到紐約，而後被綁架、拘禁在曼哈頓下城的一處連棟公寓長達17天，遭到連續虐待折磨，逼問其比特幣 帳戶密碼。被害人後來趁隙脫逃，向警方報案。兩名主謀沃爾茨(John Woeltz)和杜普雷西(William Duplessie)近日先後落網。 另一名主謀杜普雷西落網後於30日出庭。(美聯社)

本案的相關報導驚醒了社會大眾對於加密貨幣投資糾紛所引發的治安威脅。

聯邦調查局(FBI)發布的2024年網路犯罪報告統計近86萬起疑似網路犯罪投訴，報告損失達到創紀錄的166億元，比2023年增長33%；加密貨幣竊盜的受害者報告損失最多，超過65億元。由於資金金額龐大但監管不全，加密貨幣的犯罪行為正從虛擬走向現實，實體暴力案件逐漸興起。

美聯社報導，加密貨幣追蹤公司TRM Labs表示暴力事件上升的原因有很多，像是犯罪分子認為他們可以躲避懲罰，因為交易難以追蹤且通常匿名。此外現在個資很容易外洩，人們又愛在社群媒體上炫耀自己的加密貨幣財富，識別下手目標也變得越來越容易。

加密貨幣竊盜案並不新鮮，但演變為現實生活的暴力犯罪則是近年才出現的趨勢。

有些罪犯則闖入受害者家中竊取「冷錢包」，即用於存取加密貨幣帳戶的設備。數周前，華盛頓特區有13人被起訴，他們被控以駭入、洗錢、入室盜竊、假冒身分等新舊手法，從受害者的加密貨幣帳戶中竊取超過2億6千萬元。該調查始於去年康州一對夫婦被強行從豪車拖出、綁架，當局表示這對夫婦的兒子從一名受害者手中竊取了價值超過2億4千萬元的比特幣，結果兒子反成勒贖目標，其父母才被綁。

在法國也發生類似事件，檢察官稱最近一位加密貨幣企業家的父親遛狗時遭綁架，並拍下切手指影片勒索數百萬歐元的贖金，警方最後救出這位父親並逮捕了數名嫌犯。今年稍早，幾名蒙面男子試圖將比特幣交易平台Paymium執行長兼創始人諾札特(Pierre Noizat)的女兒綁上一輛貨車，但被一名手持滅火器的店員阻止。1月時，加密錢包公司Ledger聯合創始人巴蘭德(David Balland)和妻子也在法國家中被綁架，並被勒索贖金，最後獲警方解救，另有10人被捕。