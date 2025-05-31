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都市臭蟲寄生 6萬年前就開始咬人

記者張聲肇／綜合報導
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大約六萬年前臭蟲開始爬出洞穴，逢人就咬，尤其喜歡人口群聚的地方。(路透)
大約六萬年前臭蟲開始爬出洞穴，逢人就咬，尤其喜歡人口群聚的地方。(路透)

最新研究報告指出，人類大約六萬年前就遭遇「都會型」蟲害；當時臭蟲開始爬出洞穴，逢人就咬，尤其喜歡人口群聚的地方。難怪西諺有云，「別被床褥蟲咬到」(Don't let the bed bugs bite.)

28日發表於「生物學書信」期刊的報告以吸血蟲與人類亙古以來的共生關係為依據，借助人類與寄生蟲的互動史，推算都市人口膨脹、爆炸，與疾病擴散的模式。

維吉尼亞理工學院研究人員透過基因分析發現，六萬年前的臭蟲有與蝙蝠相關的族群，也有跳到人類身上吸血的族群，但在最後一個冰河時期、大約兩萬年前，數量開始下降。

就在這時候，這兩大族群開始分道揚鑣。

該報告主要作者、維吉尼亞理工學院昆蟲系博士後研究員邁爾斯(Lindsay Miles)表示，「令人興奮的是，與人類有關的蟲類一脈傳承下來，數目不斷增加。」到了1萬2000年前，人類聚落不斷擴展成為都市，譬如美索不達米亞平原上的都市，臭蟲數目也不斷增加。靠人類血液維生，平時躲在被褥等家具裡的臭蟲，比老鼠、蟑螂更早成為居家害蟲；寄生蝙蝠的臭蟲則漸漸滅絕。

報告說，統計圖表「強而有力地證明，與人共生的蟲類傳承與現代人類的多寡、首度移居城市，息息相關。」

邁爾斯同校都市昆蟲學副教授、報告共同作者布茲(Warren Booth)說，本來和人類一同生活在洞穴的臭蟲離開洞穴後，有一支脈和人類一起離開，這一脈臭蟲和人類基因的差異性就沒那麼大。

邁爾斯說，團隊接下來要研究「能繁衍下一代」的蟲類和人類，在時間長河裡各對其下一代起了什麼作用，「因為那能告訴我們，人、蟲過往的歷史發生了哪些事。」

兩位作者說，人類的最初文明約起於1萬年前，獨居轉為群聚，那是棲息人體的都市臭蟲繁衍擴增的理想狀況。人類與其他害蟲的共生關係是否更早就形成，則是另一議題。

西諺有云，「別被床褥蟲咬到」(Don't let the bed bugs bi...
西諺有云，「別被床褥蟲咬到」(Don't let the bed bugs bite.)當1萬2000年前，人類聚落開始形成都市時，臭蟲數目也不斷增加，躲在被褥等家具裡，靠人類血液維生。(路透)

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