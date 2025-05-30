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CBS：中間諜機構全球最大 成美最大國安威脅

編譯俞仲慈／綜合報導
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紐約州長霍楚前任副幕僚長孫雯(右)及其夫婿胡驍(左)被控收受數百萬元充當中國代理人，不過兩人堅不認罪。(美聯社)
紐約州長霍楚前任副幕僚長孫雯(右)及其夫婿胡驍(左)被控收受數百萬元充當中國代理人，不過兩人堅不認罪。(美聯社)

哥倫比亞廣播公司「60分鐘」(CBS 60 Minutes)最近製作中國間諜專題節目，引述反情報專家指出，中國間諜日益活躍而且劍指美國，形成國安最大威脅。

曾任外交官的歐洲政策分析中心(Center for European Policy Analysis)中國問題專家路易斯(Jim Lewis)指出，自2012年習近平上台以來，中國「國家安全部」(Ministry of State Security)已成為全球規模最大、最活躍的間諜機構，估計旗下員工可能多達60萬人。

與中國情報機構有30多年交手經驗的路易斯直言：「從規模、範圍與肆無忌憚程度來看，堪稱是史上針對美國最大的間諜行動。」

CBS新聞網報導，國安部去年在社群平台「微信」(WeChat)發布「洞燭機先、打擊邪惡」的宣傳影片，刻意展現中國日益壯大的國際影響力，路易斯指出：「他們決心打擊美國，我們是他們第二大目標。」

而習近平的首要目標則是中國人民，包括旅美的異議分子，路易斯補充道：「習近平可能記得許多革命都是從國外開始，他不希望這種情況發生在中國，因此必須投入龐大資源關注海外人士。」

過去五年來有多達140餘人因涉嫌從事間諜相關活動遭聯邦司法部起訴，其中一名被告孫雯(Linda Sun)是紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)的副幕僚長，檢方指控她與丈夫胡驍(Chris Hu)收受數百萬元充當中國代理人，不過兩人堅不認罪。

還有現年76歲的退休歷史學者王書君(Shujun Wang)被控在2022年接受國安部指示洩漏異議人士個資而被起訴，法庭文件顯示，檢方指控被告三度「從事間諜活動」並「利用職務之便監視、背叛民運人士。」

報導指出，1994年王書君受哥倫比亞大學邀請擔任訪問學者，協助成立「胡耀邦趙紫陽紀念基金會」，長期活躍於美東民運界，其實17年來一直為中國從事間諜工作，於今年4月被判刑三年，但因其認知能力退化，免於入監服刑。

路易斯認為王書君雖然只是中國間諜機構可有可無的棋子，但在地情報資源的重要性仍無可取代。

間諜 王書君 習近平

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