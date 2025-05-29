隱形富豪的低調賺錢法：經營高利潤平凡企業

許多企業看似平凡，但利潤驚人，包括汽車經銷商、飲料批發商、雜貨店、牙科診所和律師事務所等。（路透）

研究發現，在美國前1%高收入族群最主要收入來源，往往不是華爾街 的投資銀行或矽谷 的新創公司，而是擁有地區性中型企業。

華爾街日報(WSJ)報導，歐森(Derek Olson)從小就希望擁有自己的公司，經過數十年的努力，他的夢想終於成真並為自己帶來財富，不過方式卻超乎他的預料；他的致富關鍵是製造拆除地板的機器，特別是小學校舍的地毯拆除。

「這行業看起來雖然無趣，但全美平均一所小學的地毯長達七哩，而小孩又特別會弄髒東西，」National Flooring Equipment公司執行長歐森幽默地表示，「每年暑假幾乎所有小學都得重新鋪設地板。這個行業很冷門，但需求卻一直在。」

在大眾印象中，財富的累積往往集中在金融業與矽谷科技業等耀眼產業，但另有一種低調、穩健的致富之道其實很普遍，這類型的富豪被經濟學家稱為「隱形富豪」(stealthy wealthy)。

普林斯頓大學經濟學家齊達爾(Owen Zidar)與芝加哥大學經濟學家茲威克(Eric Zwick)研究2000年至2022年的稅務數據後發現，美國前1%高收入族群最主要的收入來源，並非來自於成為投資銀行合夥人或新創科技公司的老闆，而是擁有地區性的中型企業，這些企業看似平凡，但利潤驚人，包括汽車經銷商、飲料批發商、雜貨店、牙科診所和律師事務所等。

這些中型企業的財富比重在近年不斷增加，2022年前1%富豪中，來自這類企業所有權的收入占比達34.9%，較2014年的30.3%有所提升，而在0.1%頂級富豪中，比率更從2014年的37.3%上升至2022年的43.1%。

這些「隱形富豪」反映出美國經濟中許多鮮少被注意但利潤豐厚的企業，他們的崛起，得益於近年來對企業主的減稅政策，及低利率帶動的企業估值提升，使得擁有超過1000萬元資產的企業主人數，自2001年以來已增加一倍以上，截至2022年達到160萬人。