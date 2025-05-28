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研究發現 夏威夷火山噴發出黃金及其他貴金屬

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研究發現 夏威夷火山噴發出黃金及其他貴金屬

編譯陳韻涵／即時報導
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研究團隊找到證據，顯示金屬物質從地核湧上地函並隨著火山活動噴發至地表。夏威夷火山示意圖。(美聯社資料照)
研究團隊找到證據，顯示金屬物質從地核湧上地函並隨著火山活動噴發至地表。夏威夷火山示意圖。(美聯社資料照)

德國、英國與美國學者組成的研究團隊在夏威夷火山噴發的熔岩中，發現金礦及其他貴金屬。

根據21日發表於「自然」(Nature)期刊的研究報告指出，跨國研究團隊找到證據，顯示金屬物質從地核湧上地函並隨著火山活動噴發至地表。

論文第一作者、德國哥廷根大學(Göttingen University)地球化學與同位素地質學者梅斯林(Nils Messling)發出聲明表示，「研究結果出爐時，我們意識到我們發現了黃金。」

梅斯林表示，「我們的數據證實來自地核的物質，如黃金等貴金屬正湧出地函上方。」

研究人員解釋，地球上逾99.999%的黃金和其他貴金屬儲量在地球的金屬核心中，埋藏於約1864哩的岩石之下。

梅斯林和同事在研究中發現特殊的貴金屬「釕」(Ruthenium)，經分析顯示，這個化學符號為Ru、原子序數44的金屬肯定來自地核。

研究團隊解釋，與地函相比，地核中特定的釕同位素「100Ru」含量更高，這是因為地球在約45億年前形成地核時，最終儲存在地核中的釕、金等貴金屬的來源，與當今地函發現到的微量元素來源不同。

長期以來，科學家難以分辨釕同位素濃度的差異，直到哥廷根大學想出新方法，從而揭露夏威夷熔岩中異常高的100Ru。

研究作者之一、哥廷根大學地球化學教授威爾波德(Matthias Willbold)發出聲明表示，「我們的研究結果不僅證實地核不像先前所認為的那樣孤立，還驗證了源自地核與地函邊界的大量過熱岩石正浮上地表，形成夏威夷這類海島」。

研究人員表示，這項發現代表珍貴且有限的黃金及其他貴金屬儲備，至少有一部分可能來自地核。

梅斯林說：「我們現在觀察到的這些過程，是否在過去也曾發生，還有待證實，但我們的發現已為地球內部動力演變開啟全新視角。」

夏威夷 火山噴發

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