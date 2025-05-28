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航班延誤、美元貶值、旅客銳減… 航空業將迎最慘夏天

編譯莊瑞萌／綜合報導
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紐瓦克自由國際機場發生雷達與通訊短暫失靈事件，加上但部分航管人員請假影響人力調度，造成大規模航班延誤及取消。(歐新社)
紐瓦克自由國際機場發生雷達與通訊短暫失靈事件，加上但部分航管人員請假影響人力調度，造成大規模航班延誤及取消。(歐新社)

今年初的華府空難、最近新澤西州紐瓦克和其他主要機場的航班延誤，加上美元貶值增加出國成本，以及目前搭機必須出示真實身分證(Real ID)等要求，已造成民眾搭機的意願下降，預計今年航空業將面臨史上最慘澹的業績。

CNN報導，2025年初，航空業原本預期今年會有強勁成長，但一連串負面事件，造成旅客數量大減，導致業績受到重創。首先，航空交通管制問題影響航班頻繁延誤甚至取消，造成旅客對航空安全的憂慮大幅增加。今年1月，雷根華盛頓國家機場(Ronald Reagan Washington National Airport)發生美國數十年來最嚴重空難，讓民眾對飛行安全的信心大打折扣。不久，紐瓦克自由國際機場又發生雷達與通訊短暫失靈事件，雖未導致意外，但部份航管人員因此請假休息而影響人力安排，造成大規模航班延誤及取消。

其次，全球貿易戰及經濟不景氣引發美元貶值，造成民眾海外旅行成本增加，壓縮了出國旅遊意願。另外，新的航空安全規定要求乘客必須持有真實身分證(Real ID)，也間接造成部分旅客延後甚至取消行程。運輸安全局(TSA)發言人表示，目前約7%的旅客在機場安檢時未能出示Real ID或其他有效證件，例如護照或軍人身分證，儘管現階段旅客經由額外安檢後仍可登機，但TSA預計今年稍後將取消這項例外措施。

智庫美國經濟自由計畫(American Economic Liberties Project)研究員麥吉(William McGee)表示，「這對航空業來說，簡直是多重負面因素交織成的完美風暴。夏季向來是航空公司獲利最豐厚的季節，今年卻明顯呈現需求下降的趨勢。」

由於市場需求萎縮，美國各大航空公司為了控制成本正紛紛削減全年航班，並調降今年稍早發布的樂觀獲利預測。自1月29日華府空難事件發生後，紐約證券交易所Arca航空指數(NYSE Arca Airline Index)下跌超過20%。消費者信心也同步下降，4月信心指數甚至跌至低於大蕭條時期，經濟評議會(The Conference Board)調查顯示，今年4月，計畫半年內會搭機的美國民眾比率較1月下降12.5%。國際航線受創尤其嚴重，航空數據分析公司Cirium指出，今年6至8月透過第三方管道，例如旅遊網站預訂從美國前往歐洲的航班量較去年同期減少9.8%，從歐洲赴美的航班預訂更下降12%。

一連串負面事件，造成航空旅客數量大減，航空業面臨有史以來業績最慘澹的夏天。(歐新...
一連串負面事件，造成航空旅客數量大減，航空業面臨有史以來業績最慘澹的夏天。(歐新社)

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