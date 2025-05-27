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中8350萬頭彩領不到 女怒告德州樂透委員會

編譯陳韻涵／綜合報導
德州匿名女子告德州樂透委員會，主張她2月中了「德州樂透」頭獎，卻遭委員會拒絕核發8350萬元獎金。（美聯社）
德州匿名女子告德州樂透委員會，主張她2月中了「德州樂透」頭獎，卻遭委員會拒絕核發8350萬元獎金。（美聯社）

德州匿名女子日前提告德州樂透委員會，主張她2月中了「德州樂透」(Texas Lottery)頭獎，委員會卻不承認透過快遞服務購買的彩券，拒絕核發8350萬元獎金。

國家廣播公司新聞網(NBC)報導，這宗訴訟由蒙哥馬利郡(Montgomery)的匿名女性原告提出，她主張2月17日晚間，透過快遞服務「Jackpocket」購買一張「德州樂透」彩券。

Jackpocket第三方服務允許德州居民代表客戶，從授權零售商官網訂購彩券，但這類快遞公司不受德州當局監管。

Jackpocket服務透過電話或網路接受買家的彩券訂單，再向授權彩券零售商下單，並酌收彩券購買及管理的手續費。

原告主張，她的中獎彩券是她從奧斯汀的授權彩券零售商「贏家角落」(Winners Corner)購得，且購買當晚就對中頭獎號碼，理應獲得當期8350萬元的頭獎獎金。

一周後，德州樂透委員會宣布，「立即」禁止不受監管的彩券快遞服務，即刻生效；德州州長艾伯特(Greg Abbott)也宣布，德州當局將調查這次中獎事件。

4月辭職的德州樂透委員會前行政總監明德爾(Ryan Mindell)曾表示，「德州的彩券快遞服務激增，引起人們高度關切樂透的完整、安全性、誠信和公平性」。

德州眾議會去年11月的報告指出，全美只有紐約州、新澤西州和阿肯色州監管彩券快遞服務。

訴訟表示，委員會「不允許彩券號碼抽選後改變規則」，卻試圖溯及既往，拒絕支付原告獎金。

原告表示，她在3月18日向德州樂透委員會出示彩券，當時並未被告知該張彩券無效。

德州樂透委員會發言人表示：「這宗索賠案件正在審查並接受外部調查，不予評論進行中的訴訟。」

德州 零售商 新澤西州

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