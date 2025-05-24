從美出發郵輪 犯罪率2年新高 前特勤局特工：人群聚集處易犯罪

郵輪「海洋獨立號」3月在邁阿密啟航後發生一起猥褻兒童與暴露罪。圖為海洋獨立號停靠法國港口。( 路透資料照)

從美國出發的郵輪 之旅，犯罪率達到兩年來最高紀錄，一位專家表示，這為許多旅客的旅程帶來「陰霾」。

福斯新聞網報導，根據運輸部的數據，2025年1月1日至3月30日，與郵輪相關的犯罪案件通報共達48起，其中23件為強姦、10件為性侵、7件為襲擊，所有案件發生地點均在郵輪上。

前特勤局特工、紐海文大學(Universtiry of New Haven)刑事司法講師麥唐納(Robert McDonald)表示，犯罪行為會對郵輪業產生負面影響。

他說，有時郵輪公司不願在事件初期舉報此類消息，這取決於犯罪類型，因為會為他們帶來不必要的關注，就像現在的飛機延誤或航空事故一樣；所有這些負面情緒和訊息都會為整個行業蒙上陰影，而這個行業希望人們前來消費並感到舒適。

麥唐納表示，因為眾多的人聚集在狹小空間內，讓郵輪更容易發生犯罪。他說，無論是在超級盃比賽、MLB世界大賽、NBA總冠軍賽、畢業典禮或其他類似場合，只要大批人群聚集，尤其是涉及酒精或人們能暫時釋放日常束縛時，犯罪率便會上升；在度假村或郵輪上發生的案件，便是同樣道理。

國際郵輪協會(CLIA)的發言人指出，郵輪對旅客來說非常安全，由於各公司實施的全面安全措施、招聘流程與培訓，郵輪上的犯罪行為極其少見，這使郵輪成為最安全的度假選擇之一。他說，任何不當行為的指控都讓郵輪公司深感憂心，他們對令人髮指的行為零容忍，並會立即採取行動處理任何不符合旅客身分或行業價值觀的情況；所有郵輪業者均致力於為乘客提供安全、安心的假期體驗，同時為船員提供安全、安心的工作環境。

3月21日，兩名非法移民 在皇家加勒比郵輪從邁阿密啟航後，涉嫌性侵一名未成年人，隨後遭逮捕。

36歲的迪亞茲(Jose Prudencio Diaz)與37歲的萊爾(Ricardo Daniel Mondragon Leal)因在皇家加)勒比郵輪「海洋獨立號」(Independence of the Seas)上發生的一起事件被指控犯下猥褻兒童與暴露罪。

受害者為一名14歲男孩，他告訴警方，他在郵輪的桑拿房內，迪亞茲和萊爾涉嫌在他面前自慰。

最近一起事件涉及數十名嘉年華郵 輪公司乘客於4月26日在下船時發生鬥毆。一段發布在社群媒體的影片顯示，多名乘客在德州加爾維斯敦郵輪碼頭的人群中推擠、鬥毆。

嘉年華郵輪公司將24名乘客列入該公司「禁止登船名單」，發言人先前表示，該公司絕不允許暴力行為，本案已交給執法部門。