有熱舞17、鋼琴對決…MSC亞美利加號最具美國特色

地中海郵輪公司(MSC Cruises)旗下最新郵輪「亞美利加號」4月下水。圖為MSC旗下另一艘郵輪。(圖／123RF)

地中海郵輪 公司(MSC Cruises)旗下最新郵輪「亞美利加號」(World America)4月9日在邁阿密舉行下水典禮，並以精彩的表演，包括雙鋼琴對決、「熱舞17」(Dirty Dancing)熱舞主秀，為MSC迄今最具美國特色的豪華郵 輪揭幕；4月19日，亞美利加號從邁阿密起程，歷經七個晚上航行抵達墨西哥的柯茲梅爾(Cozumel)。

「今日美國報」(USA Today)報導，亞美利加號下水典禮上，鋼琴家演奏「小甜甜」布蘭妮(Britney Spears)2003年名曲「中你的毒」(Toxic)，另一人演奏傑瑞．李．劉易斯(Jerry Lee Lewis)1961年的經典名曲「火球萬丈」(Great Balls of Fire)，觀眾群起合唱。

演奏廳所在的「The Loft」是MSC為美國客人設計的新船艙之一，雖然亞美利加號並非該航線在美國的第一艘船，但該船象徵慶祝美國總部成立，並標誌這家總部位於瑞士日內瓦的公司在美國拓展業務的新篇章。

MSC北美郵輪(MSC Cruises North America)總裁琳恩．托倫特(Lynn Torrent)在亞美利加號試航期間表示，「我們是一個全球品牌，但此時此刻在這艘船上，我們特別想拉攏美國客人。」

亞美利加號是MSC世界級郵輪中的第二艘，前一艘是母港在歐洲的「地中海歐羅巴號」(MSC World Europa)。

亞美利加號保留許多乘客熟悉的元素，但除了舉辦鋼琴對決、單口喜劇、卡拉OK(Karaoke)和酒吧空間的The Loft之外，MSC另根據消費者取向增加瞄準美國顧客的服務，如船尾的全明星運動酒吧(All-Stars Sports Bar)，供應美式饗宴和啤酒，設置飛鏢設施和壁掛式螢幕轉播體育賽事，廣受歡迎的「熱舞17」也會在首航中登場。

此外，亞美利加號擁有海上唯一的義大利 的美食商場Eataly分店，新餐廳Paxos，除了道地的希臘菜餚和桌邊演奏，另有外帶窗口Paxos on the Go。