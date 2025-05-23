芝加哥一老人社區被投資公司收購 月費從1395元漲至6500元

芝加哥西郊的老年生活社區「聖查爾斯河谷」，環境整潔 幽雅，深受退休人士喜愛。但被私人資本公司收購後，管理費直接坐地起價大漲365%，環境品質卻反而下降。(取自River Glen of St. Charles官網)

芝加哥西部的老年生活社區「聖查爾斯河谷」(River Glen of St. Charles)原本廣受居民好評，但被私人資本公司收購後直接坐地起價大漲365%，品質卻反而下滑，居民苦水只能往肚裡吞。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，瑪莎·布雷(Martha Bray)和她的丈夫2013年支付了31萬4000元的入住費搬進聖查爾斯河谷，這對夫婦很喜歡這個社區綠樹成蔭的街道、精心修剪的草坪和整潔的紅磚聯棟別墅，認為可以在此終老。雖然他們並不擁有房屋產權，合約承諾若他們決定搬離時，可以獲得該房產當時價值的85%作為退費。

丈夫2016年去世後，現年84歲的瑪莎繼續在聖查爾斯河谷生活，一切卻在2023年6月發生巨變。她被告知該社區已被私募股權Jaybird Capital、房地產 投資集團Citrine Investment Group共同收購，她的合約也將變動。

這兩家公司將每月的維護費從1395元提高到6500元，漲幅達365%；如果她拒絕接受並搬離，只能收到十多年前支付入住費的75%。「我們必須在(2023年)9月1日前同意他們的條件，否則就搬走。」瑪莎決定搬家，估計至少損失10萬元。

現任和前任居民大部分是在西北醫院(Northwestern Medicine)擁有該社區時入住的，提供一系列護理服務，包括106個住房單位的獨立生活安排、輔助生活、記憶護理服務，普遍得到高度評價。

Jaybird執行長羅素(Kevin Russell)當年聲明稱合約內容變動是因為「與一次買斷相比，租賃結構的需求日益增長」，並且維護費是基於市場公平價值。該公司管理40個老年生活社區，主要位於愛荷華、明尼蘇達與威斯康辛，除與Citrine聯手斥資2000萬元收購聖查爾斯河谷，1月份還在北卡 羅來納收購了兩個新社區。

愛州監管記錄顯示，Jaybird旗下數個機構曾因檢查時被發現疏失問題而遭開罰，同時也傳出不同社區居民死亡的消息。

這類投資者對於收購老年生活社區愈來愈感興趣，因為老年人口數量大幅增加。人口普查 局數據顯示2020年時65歲及以上人口約為5600萬人，比2010年增近39%。