喜萊莉不喜濃醬汁 吉兒愛義菜 科默福德細數5任總統夫婦口味

前白宮主廚科默福德2022年11月在款待法國總統馬克宏的國宴之前，拿著餐點向媒體解說。（美聯社）

科默福德 (Cristeta Comerford) 2024年8月退休前，為世界上最有權力的人物烹飪。在白宮 擔任廚師及行政主廚近30年，時間最長，服務過五位總統，由柯林頓、布希、歐巴馬、川普 以至拜登，其間主持過54場國宴，為各國重要領袖展示廚藝。

這位62歲的菲律賓裔主廚，最近接受了美聯社專訪，也在白宮歷史協會(White House Historical Association) 的美食與美酒研討會上，分享了在白宮廚房的點滴以及五個第一家庭的飲食愛好。

柯林頓健康取向 布希愛墨西哥菜

這些總統家庭對食物的態度各不相同，不知是否稱得上是「美食家」，只能由他們對食物的偏好談起。科默福德坦言每個家庭的要求都不一樣，但她的首要工作就是滿足他們的風格、口味及偏好。

例如柯林頓夫婦喜歡更健康的飲食，第一夫人喜萊莉要求避免供應濃味醬汁及奶油；布希入主白宮前是德州州長，喜歡具有德州風格的墨西哥菜。歐巴馬的妻子米雪兒提倡健康飲食，將白宮花園變成菜園，自然成為菜單的支柱。

梅蘭妮亞 喜清淡義大利 菜

川普及第一夫人梅蘭妮亞都是「非常傳統的食客」，梅蘭妮亞喜歡義大利菜，故此白宮廚房傾向做義大利麵，但要做得清淡一些。科默福德沒談到川普的飲食選擇，但眾所周知他喜歡吃配番茄醬的全熟牛排及快餐。拜登妻子吉兒是義大利裔，廚房「做了很多義大利菜，因為她喜歡義大利菜」。

談到第一家庭時，如同絕大多數家庭一樣，操辧每天三餐是妻子的天職，第一夫人也不例外，畢竟她是最了解丈夫口味的人。

科默福德說其實他們都與普通家庭一樣，只想與家人好好坐在一起吃頓飯，如果有孩子就會一起吃飯，如同日常生活中看到的場景，可不是新聞裡那樣的隆重嚴肅。

至於國宴，科默福德指這是美國為親密盟友而設的最高外交榮譽。

雖說是最高外交榮譽，但仍然只是三道菜的晚餐，通常由第一夫人的工作人員及社交秘書，約在兩個月前負責安排。科默福德與她的團隊首先研究來訪領袖的喜好，然後制訂菜單，儘管只有三道菜，但既要有美國美食的精華，又融入了受邀國家的特色。

她會制定至少三個不同菜單，然後由第一夫人品嘗試菜及最終拍板決定。

勞拉提拔 成為首位女主廚

科默福德是在菲律賓大學 (University of the Philippines) 修讀食品技術，還學過法式傳統烹飪，在奧地利工作過一段時間後於23歲移民美國。她在美國的職業生涯始於芝加哥機場一間酒店的沙拉吧，也在華盛頓的餐廳擔任廚師。

1995年，時任白宮行政主廚斯蓋布 (Walter Scheib III) 聘請她到白宮擔任助理廚師，結果讓她得到發揮才幹的機會。

當斯蓋布10年後退休時，當時的第一夫人勞拉 (Laura Bush) 提升科默福德為白宮行政主廚，成為白宮第一位女性及有色族裔主廚。

作白宮的行政主廚，不僅要懂得烹調，還要懂得處理所有事情，對一切大小事透過大量的琢磨來處理。「在白宮做飯，有一件事很重要，那就是你做的不僅僅是精緻的佳餚飯菜，還必須知道如何煮雞蛋和早餐，知道如何做好一個美味的漢堡。」科默福德說。

白宮行政主廚的職位是甘迺迪總統1961年入主白宮後所設立，第一夫人賈桂琳 (Jacqueline Kennedy)當時聘請了法國名廚韋爾東 (René Verdon) 為白宮首位行政主廚。