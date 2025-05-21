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多個大城市正在下沉 恐致洪災加劇、建物損壞影響3400萬人

編譯廖振堯／綜合報導
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混凝土會吸收更多的熱量，轉移到地下導致土壤和岩石變形，芝加哥便是如此下沉。圖為芝加哥天際線。（美聯社）
混凝土會吸收更多的熱量，轉移到地下導致土壤和岩石變形，芝加哥便是如此下沉。圖為芝加哥天際線。（美聯社）

最新研究表明，多個美國大城市正在下沉，威脅建築物、道路、鐵路，下沉範圍最廣的城市包括芝加哥、達拉斯、俄亥俄州哥倫布市、底特律、紐約、印第安納波利斯、夏洛特、丹佛、休士頓、沃斯堡(又譯福和市)，這些城市高達98%面積都受到「沉降」（subsidence）現象影響。

華盛頓郵報報導，該研究8日發表在「自然城市」期刊(Nature Cities)，研究人員繪製了美國28個人口最多城市的地面垂直移動情況，其中25個城市的三分之二土地正在下沉；約3400萬人(約占美國人口10%)生活在這些下沉地區。

地層下陷通常是沿海城市更關注的問題，因為上升的海平面更容易衝破海岸。然而該研究裡下沉的城市大多位於內陸地區，除了基礎建設穩定性被破壞，還恐加劇暴風雨期間的洪災。

不同城市下陷的原因也各不相同。如東岸和五大湖地區是因為上一個冰河時期冰川融化的冰川等靜壓調整(glacial isostatic adjustment)，地面大多正在緩慢下沉。

紐約這種大城市則是因建築物重量向下擠壓；都市遍布混凝土也會吸收更多的熱量，這些熱量會轉移到地下，導致土壤和岩石變形，芝加哥便是如此。太平洋西北地區則受板塊活動的影響，一個板塊深入另一個板塊之下，導致地面下沉。

華盛頓特區就有幾個因素導致地面沉降，除了冰川融化，東波多馬克公園(East Potomac Park)因建在填海造地上，地下充滿鬆軟、不穩定的沉積物，附近地勢下沉速度最快，每年超過5毫米。

研究人員發現，大多數地層下陷的主要原因是抽取地下水，八成城市肇因於此。含水層有助於沉積物顆粒支撐來自上方的重量，水分流失便使得土壤被壓縮。

德州是美國地層下陷速度最快的地區，由於大量抽取地下水，還開採大量的石油和天然氣，...
德州是美國地層下陷速度最快的地區，由於大量抽取地下水，還開採大量的石油和天然氣，德州是美國地層下陷速度最快的地區。圖為德州密德蘭市的油田。（路透）

德州是美國地層下陷速度最快的地區，這些地區不僅抽取地下水，還開採大量的石油和天然氣。休士頓長期以來一直是下沉速度最快的城市，每年下沉超過5毫米；但研究發現德州其他幾個內陸城市下沉速度也同樣快，包括達拉斯和沃斯堡。

專家指出，下沉土地使水災風險惡化，因為會困住洪水更久。例如，2024年的「海倫」（Helene）颶風期間，在休士頓-加爾維斯敦一帶下沉地區較難排水，因為土地下沉改變排水網路，使得洪水無法離開市區。

冰川 休士頓 德州

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