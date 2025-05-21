多個大城市正在下沉 恐致洪災加劇、建物損壞影響3400萬人

混凝土會吸收更多的熱量，轉移到地下導致土壤和岩石變形，芝加哥便是如此下沉。圖為芝加哥天際線。（美聯社）

最新研究表明，多個美國大城市正在下沉，威脅建築物、道路、鐵路，下沉範圍最廣的城市包括芝加哥、達拉斯、俄亥俄州哥倫布市、底特律、紐約、印第安納波利斯、夏洛特、丹佛、休士頓 、沃斯堡(又譯福和市)，這些城市高達98%面積都受到「沉降」（subsidence）現象影響。

華盛頓郵報報導，該研究8日發表在「自然城市」期刊(Nature Cities)，研究人員繪製了美國28個人口最多城市的地面垂直移動情況，其中25個城市的三分之二土地正在下沉；約3400萬人(約占美國人口10%)生活在這些下沉地區。

地層下陷通常是沿海城市更關注的問題，因為上升的海平面更容易衝破海岸。然而該研究裡下沉的城市大多位於內陸地區，除了基礎建設穩定性被破壞，還恐加劇暴風雨期間的洪災。

不同城市下陷的原因也各不相同。如東岸和五大湖地區是因為上一個冰河時期冰川 融化的冰川等靜壓調整(glacial isostatic adjustment)，地面大多正在緩慢下沉。

紐約這種大城市則是因建築物重量向下擠壓；都市遍布混凝土也會吸收更多的熱量，這些熱量會轉移到地下，導致土壤和岩石變形，芝加哥便是如此。太平洋西北地區則受板塊活動的影響，一個板塊深入另一個板塊之下，導致地面下沉。

華盛頓特區就有幾個因素導致地面沉降，除了冰川融化，東波多馬克公園(East Potomac Park)因建在填海造地上，地下充滿鬆軟、不穩定的沉積物，附近地勢下沉速度最快，每年超過5毫米。

研究人員發現，大多數地層下陷的主要原因是抽取地下水，八成城市肇因於此。含水層有助於沉積物顆粒支撐來自上方的重量，水分流失便使得土壤被壓縮。

德州是美國地層下陷速度最快的地區，由於大量抽取地下水，還開採大量的石油和天然氣，德州是美國地層下陷速度最快的地區。圖為德州密德蘭市的油田。（路透）

德州 是美國地層下陷速度最快的地區，這些地區不僅抽取地下水，還開採大量的石油和天然氣。休士頓長期以來一直是下沉速度最快的城市，每年下沉超過5毫米；但研究發現德州其他幾個內陸城市下沉速度也同樣快，包括達拉斯和沃斯堡。

專家指出，下沉土地使水災風險惡化，因為會困住洪水更久。例如，2024年的「海倫」（Helene）颶風期間，在休士頓-加爾維斯敦一帶下沉地區較難排水，因為土地下沉改變排水網路，使得洪水無法離開市區。