FDA將逐步停用兒童氟化物補充劑 醫學、牙科界不認同
食品暨藥物管理局(FDA)表示，將著手逐步停止使用旨在強化兒童牙齒的氟化物（fluoride）補充劑；衛生部長小羅勃．甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)頻頻批評氟化物，但醫學及牙科專家表示，氟化物對防止牙質變差和蛀牙十分重要，對住在飲用水含氟比值較低的人更是如此。
新聞周刊(Newsweek)報導，疾病防治中心(CDC)已表示，氟化物讓強化牙齒，而且在牙齒正常磨損、破裂時，彌補其礦物質流失。1950年，聯邦官員都支持添加氟化物到飲用水，1962年頒布綱領，指示該添加到自來水的分量。
美聯社報導，食藥局將執行氟化物作為兒童牙齒補充劑的科學評估，直到今年10月底，目標是從市場除掉該產品。食藥局不打算正式撤掉氟化物產品，原因在那麼做，過程耗時數年；故食藥局將要求廠商自願把氟化物產品由市場撤掉。
小甘迺迪上個月表示，將下令疾病防治中心，不再建議把氟物物添加到自來水裡；食藥局因此有此宣布。小甘迺迪讚揚食藥局逐步停用供孩童的氟化物牙齒補充劑。他13日聲明表示，早該停止額外攝取氟化物，食藥局的決定，讓全國往川普總統保證的讓美國再度健康目標邁進一步。
小甘迺迪強烈反對在公共供水裡加氟化物，聲稱它是「工業廢棄物」、「危險的神經毒素」，與很多疾病有關，例如癌症。他的觀點在各州掀起許多針對各產品裡含氟的禁令及官司。
小甘迺迪4月如此宣布後，猶他州成為第一個禁止在飲用水裡摻氟的州；佛州議會也已通過法案，落實類似禁令。
科學家、醫學家嚴厲批評小甘迺迪的觀點，認為並沒有足夠的科學證據來佐證，而且可能破壞公共健康方案，無法預防，牙齒變差。
世界衛生組織、美國牙科學會(American Dental Association)堅稱，飲水添氟是安全、成效卓著的公共衛生措施。
批評飲水摻氟的人則表示，在飲水摻加氟化物會損傷腸道菌群，攝取太多氟還會降低智商。
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