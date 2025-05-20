FDA將逐步停用兒童氟化物補充劑 醫學、牙科界不認同

食品暨藥物管理局將逐步停止使用旨在強化兒童牙齒的氟化物補充劑。（美聯社）

食品暨藥物管理局(FDA)表示，將著手逐步停止使用旨在強化兒童牙齒的氟化物（fluoride）補充劑；衛生部長小羅勃．甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)頻頻批評氟化物，但醫學及牙科專家表示，氟化物對防止牙質變差和蛀牙十分重要，對住在飲用水含氟比值較低的人更是如此。

新聞周刊(Newsweek)報導，疾病防治中心 (CDC)已表示，氟化物讓強化牙齒，而且在牙齒正常磨損、破裂時，彌補其礦物質流失。1950年，聯邦官員都支持添加氟化物到飲用水，1962年頒布綱領，指示該添加到自來水的分量。

美聯社報導，食藥局 將執行氟化物作為兒童牙齒補充劑的科學評估，直到今年10月底，目標是從市場除掉該產品。食藥局不打算正式撤掉氟化物產品，原因在那麼做，過程耗時數年；故食藥局將要求廠商自願把氟化物產品由市場撤掉。

小甘迺迪上個月表示，將下令疾病防治中心，不再建議把氟物物添加到自來水裡；食藥局因此有此宣布。小甘迺迪讚揚食藥局逐步停用供孩童的氟化物牙齒補充劑。他13日聲明表示，早該停止額外攝取氟化物，食藥局的決定，讓全國往川普總統保證的讓美國再度健康目標邁進一步。

衛生部長小羅勃．甘迺迪頻頻批評氟化物。(美聯社）

小甘迺迪強烈反對在公共供水裡加氟化物，聲稱它是「工業廢棄物」、「危險的神經毒素」，與很多疾病有關，例如癌症 。他的觀點在各州掀起許多針對各產品裡含氟的禁令及官司。

小甘迺迪4月如此宣布後，猶他州成為第一個禁止在飲用水裡摻氟的州；佛州議會也已通過法案，落實類似禁令。

科學家、醫學家嚴厲批評小甘迺迪的觀點，認為並沒有足夠的科學證據來佐證，而且可能破壞公共健康方案，無法預防，牙齒變差。

世界衛生組織、美國牙科學會(American Dental Association)堅稱，飲水添氟是安全、成效卓著的公共衛生措施。

批評飲水摻氟的人則表示，在飲水摻加氟化物會損傷腸道菌群，攝取太多氟還會降低智商。