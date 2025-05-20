我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「陪老闆睡前聊天」週刊爆王文洋奪女大生初夜 開心給2疊鈔票

TLC實境「我的600磅人生」女主角病逝 得年40歲

最新研究顯示 全國1900萬童與藥癮父母同住 危害身心發展

編譯俞仲慈／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
年輕父母濫用有害物質普遍。（美聯社）
年輕父母濫用有害物質普遍。（美聯社）

最新公布的數據顯示，2023年約有1900萬名兒童、也就是全美近四分之一兒童與至少一位罹患「物質使用障礙」(Substance use disorder，SUD，指不受控制的使用有害物質)的父母共同生活，凸顯年輕父母濫用有害物質普遍，對於兒童身心發展構成嚴重危害。

根據新聞周刊(Newsweek)報導，發表在「美國醫學會小兒科學」(JAMA Pediatrics)的研究報告，分析逾6200萬名兒童的父母健康與藥物狀況，發現超過610萬名兒童的父母除了罹患SUD，還同時有重度憂鬱或嚴重心理困擾等精神疾病。

所謂SUD就是明知對自己與他人會產生重大傷害或不良後果的情況下，仍持續使用包括酒精、大麻、古柯鹼、處方藥等物質，導致各種精神、情緒、生理與行為障礙，也就是一般所謂的成癮(Addiction)。

報告指出，導致父母成癮的物質以酒精最常見、其次是大麻、處方藥以及其他非大麻類藥物；預估全國約有760萬名兒童與患有中度或重度SUD的父母生活在一起，還有340萬名兒童與罹患多重SUD的父母同住。

值得注意的是，該研究數據主要來自個人通報，換言之，實際受害兒童人數可能更多，研究人員坦承：「我們把子女人數限為三人，因此估計人數只不過是受父母SUD影響的最低值。」

研究人員強調，父母罹患SUD嚴重危害在同一個屋簷下生活的兒童身心健康，與其他同齡孩童相比，這些弱勢兒童更容易出現多重心理問題，包括更早濫用藥物、藥物相關問題以及精神健康障礙等。

還有父母藥物成癮會構成子女的童年創傷，如果未能及早獲得支援，長大後也可能深陷藥物濫用與心理障礙的惡性循環，因此專家呼籲聯邦與州等各級政府盡速採取行動，介入問題家庭提供保護措施。

根據臨床經驗顯示，對於有SUD與精神疾病的問題家庭提供支援治療，可以幫助弱勢兒童免於承受來自家庭的負面影響。

大麻

上一則

FBI前局長柯米發「神秘數字」貝殼照惹議 否認影射暗殺川普

延伸閱讀

為健康少酒 含大麻THC飲料暴紅 商機上看5.71億

為健康少酒 含大麻THC飲料暴紅 商機上看5.71億
美國出生不一定是公民 深遠影響

美國出生不一定是公民 深遠影響
華人父母畢業禮 送孩子出國旅行還是送紅包

華人父母畢業禮 送孩子出國旅行還是送紅包
嫁大28歲老闆 三亞女稱愛他不怒自威 網譏「鈔能力」

嫁大28歲老闆 三亞女稱愛他不怒自威 網譏「鈔能力」

熱門新聞

2025年1月13日，時任美國總統的拜登於華府準備發表國務院外交政策。(美聯社)

拜登罹攝護腺癌轉移骨骼「無法根治」 醫師曝存活期

2025-05-18 20:40
徐毅強住院五天收費超過13萬元。(徐毅強提供)

「不夠窮又不夠富」華男動盲腸手術 帳單高達20萬

2025-05-17 20:43
圖為舊金山國際機場。(記者陳曉峰／攝影)

移民政策收緊 綠卡不再是入境保證 司法部稱有權隨時撤銷

2025-05-16 20:50
示意圖。(美聯社)

美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」

2025-05-19 09:08
在美國生活17年的夏威夷農場主沈漢軍(右)今年初被ICE帶走，目前仍在拘留中。(受訪者提供)

突遭ICE拘留…華人農場主在美拚搏17年 恐淪一場空

2025-05-17 05:45
前總統拜登。(美聯社)

前總統拜登罹患前列腺癌 已擴散到骨骼

2025-05-18 16:27

超人氣

更多 >
懶人也可種 這6種水果最快3個月就能吃到

懶人也可種 這6種水果最快3個月就能吃到
冷凍蝦可存放多久？農業部給出答案

冷凍蝦可存放多久？農業部給出答案
美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」

美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」
南加華人出門吃飯家被洗劫 「從未想爾灣治安這麽差」

南加華人出門吃飯家被洗劫 「從未想爾灣治安這麽差」
65歲婦人剛領遺屬社安金 就被追討近7萬元溢領福利

65歲婦人剛領遺屬社安金 就被追討近7萬元溢領福利