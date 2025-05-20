最新研究顯示 全國1900萬童與藥癮父母同住 危害身心發展

年輕父母濫用有害物質普遍。（美聯社）

最新公布的數據顯示，2023年約有1900萬名兒童、也就是全美近四分之一兒童與至少一位罹患「物質使用障礙」(Substance use disorder，SUD，指不受控制的使用有害物質)的父母共同生活，凸顯年輕父母濫用有害物質普遍，對於兒童身心發展構成嚴重危害。

根據新聞周刊(Newsweek)報導，發表在「美國醫學會小兒科學」(JAMA Pediatrics)的研究報告，分析逾6200萬名兒童的父母健康與藥物狀況，發現超過610萬名兒童的父母除了罹患SUD，還同時有重度憂鬱或嚴重心理困擾等精神疾病。

所謂SUD就是明知對自己與他人會產生重大傷害或不良後果的情況下，仍持續使用包括酒精、大麻 、古柯鹼、處方藥等物質，導致各種精神、情緒、生理與行為障礙，也就是一般所謂的成癮(Addiction)。

報告指出，導致父母成癮的物質以酒精最常見、其次是大麻、處方藥以及其他非大麻類藥物；預估全國約有760萬名兒童與患有中度或重度SUD的父母生活在一起，還有340萬名兒童與罹患多重SUD的父母同住。

值得注意的是，該研究數據主要來自個人通報，換言之，實際受害兒童人數可能更多，研究人員坦承：「我們把子女人數限為三人，因此估計人數只不過是受父母SUD影響的最低值。」

研究人員強調，父母罹患SUD嚴重危害在同一個屋簷下生活的兒童身心健康，與其他同齡孩童相比，這些弱勢兒童更容易出現多重心理問題，包括更早濫用藥物、藥物相關問題以及精神健康障礙等。

還有父母藥物成癮會構成子女的童年創傷，如果未能及早獲得支援，長大後也可能深陷藥物濫用與心理障礙的惡性循環，因此專家呼籲聯邦與州等各級政府盡速採取行動，介入問題家庭提供保護措施。

根據臨床經驗顯示，對於有SUD與精神疾病的問題家庭提供支援治療，可以幫助弱勢兒童免於承受來自家庭的負面影響。