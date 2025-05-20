我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「陪老闆睡前聊天」週刊爆王文洋奪女大生初夜 開心給2疊鈔票

TLC實境「我的600磅人生」女主角病逝 得年40歲

賓州罕病嬰患嚴重CPS1缺乏症 個人化基因療法治癒首例

記者張聲肇／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
賓州嬰兒KJ患有罕見且危險的先天疾病，經賓大學醫療團隊運用個人化基因療法治癒，創下第一個治癒案例。（美聯社）
賓州嬰兒KJ患有罕見且危險的先天疾病，經賓大學醫療團隊運用個人化基因療法治癒，創下第一個治癒案例。（美聯社）

賓州居民穆爾敦夫婦（Kyle and Nicole Muldoon）的小孩KJ患有罕見且危險的先天疾病，經賓大學醫療團隊運用個人化基因療法治癒，創下第一個治癒案例，為其他罕見基因疾病患者帶來希望。

賓大基因編輯專家穆蘇努如（Kiran Musunuru）等人將治療經過發表在15日出版的新英格蘭醫學期刊上。他說，「運用基因編輯療法對治諸多罕見基因疾病，這是第一步。」

全球約有3.5億名罕見病患者，多數肇因於基因缺陷。KJ剛出生不久，就被診斷出患有嚴重的CPS1缺乏症。專家說，每百萬新生兒會有一名罹患此症，先天缺乏排除阿摩尼亞的酵素（enzyme），血液裡面阿摩尼亞累積多了會中毒。換肝是解決問題的一個辦法。

穆爾敦夫婦抱著KJ和其他三個子女合影。（美聯社）
穆爾敦夫婦抱著KJ和其他三個子女合影。（美聯社）

穆爾敦夫婦擔心換肝手術侵入性過大，恐有安全之虞，因此考慮其他方法，最後決定試驗性的基因療法。賓大醫療系統和費城兒童醫院的醫療團隊在過去六個月當中，針對KJ的「缺陷」基因，設計了治療法。研究人員使用2020年獲諾貝爾獎的基因編輯工具CRISPR，但是未採取一般在開始就把某段DNA切除的作法，而是把突變基因的「字母」（基底）顛倒過來成為正確「字母」，降低基因朝不好的方向改變的風險。

未參與本研究的基因療法研究員布帕蘭（Senthil Bhoopalan ）說，賓大團隊能這麼快就想出這個療法，是「很令人興奮」的事，也替基因療法建立了新的基準。

研究團隊2月替KJ注射第一針「基因藥」，內含從肝臟細胞擷取的脂質奈米分子，其中的基因結構如前所述，已經過「糾正處理。」大家都緊張地觀望KJ的反應，只見他睡得很香。

3、4月繼續療程，KJ的胃口愈來愈正常，感冒也恢復得很快，他九個半月大之後，藥也愈吃愈少。媽媽看到他搖手或翻身，都感到興奮不已。

研究團隊知道目前只是療法的初期，還須觀察幾年，不過「KJ每天都顯現正常成長、健康活潑。」

賓大 字母 諾貝爾獎

上一則

FBI前局長柯米發「神秘數字」貝殼照惹議 否認影射暗殺川普

延伸閱讀

東北部10大退休地 前3名均在賓州 新澤西1城第8

東北部10大退休地 前3名均在賓州 新澤西1城第8
近十年汽車保費 費城漲速比郊區快一倍

近十年汽車保費 費城漲速比郊區快一倍
「外敵法」驅逐委內瑞拉黑幫 賓州法官首准

「外敵法」驅逐委內瑞拉黑幫 賓州法官首准
紐約賓州車站百年歷史、1700磅巨鷹石雕 重現街頭

紐約賓州車站百年歷史、1700磅巨鷹石雕 重現街頭

熱門新聞

2025年1月13日，時任美國總統的拜登於華府準備發表國務院外交政策。(美聯社)

拜登罹攝護腺癌轉移骨骼「無法根治」 醫師曝存活期

2025-05-18 20:40
徐毅強住院五天收費超過13萬元。(徐毅強提供)

「不夠窮又不夠富」華男動盲腸手術 帳單高達20萬

2025-05-17 20:43
圖為舊金山國際機場。(記者陳曉峰／攝影)

移民政策收緊 綠卡不再是入境保證 司法部稱有權隨時撤銷

2025-05-16 20:50
示意圖。(美聯社)

美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」

2025-05-19 09:08
在美國生活17年的夏威夷農場主沈漢軍(右)今年初被ICE帶走，目前仍在拘留中。(受訪者提供)

突遭ICE拘留…華人農場主在美拚搏17年 恐淪一場空

2025-05-17 05:45
前總統拜登。(美聯社)

前總統拜登罹患前列腺癌 已擴散到骨骼

2025-05-18 16:27

超人氣

更多 >
懶人也可種 這6種水果最快3個月就能吃到

懶人也可種 這6種水果最快3個月就能吃到
冷凍蝦可存放多久？農業部給出答案

冷凍蝦可存放多久？農業部給出答案
美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」

美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」
南加華人出門吃飯家被洗劫 「從未想爾灣治安這麽差」

南加華人出門吃飯家被洗劫 「從未想爾灣治安這麽差」
65歲婦人剛領遺屬社安金 就被追討近7萬元溢領福利

65歲婦人剛領遺屬社安金 就被追討近7萬元溢領福利