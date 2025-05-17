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1家5口遊迪士尼 門票、停車、食物…花費高達1400元

編譯陳韻涵／綜合報導
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迪士尼好萊塢影城內冷飲攤販售的「藍色牛奶」和「綠色牛奶」，一杯售價7.99元加稅。(美聯社)
迪士尼好萊塢影城內冷飲攤販售的「藍色牛奶」和「綠色牛奶」，一杯售價7.99元加稅。(美聯社)

迪士尼主題樂園的票價昂貴已非新聞，但一家五口單日花費將近1400元還是令人瞠目結舌。

住在佛羅里達州西棕櫚灘的YouTube內容創作者史托威爾(Craig Stowell)告訴「今日美國報」，他4月復活節周末帶著妻子和三個小孩去了趟迪士尼世界(Disney World)，門票、停車、食物和飲料共花費1391.91元，幾乎可以買輛二手車了。

史托威爾說：「現在所有東西都漲價，這已經不是快閃迪士尼之旅，而是我兒子買第一輛車的價格。」

史托威爾表示，復活節周末親戚從新罕布夏州來看他，大家一時興起，決定駕車170哩從西棕櫚灘前往奧蘭多的迪士尼世界。

史托威爾表示，光是入園門票就花費將近1000元，且只限進入迪士尼好萊塢影城(Hollywood Studios)園區和不需門票的迪士尼之泉(Disney Springs)購物中心。

佛州迪士尼官網寫道，門票以年齡區分為幼童和成人票，3歲以下嬰兒可免費入園，3歲到10歲可買兒童票，11歲以上須購成人票。

他說，當天夫妻倆和三個孩子(其中最小的兒子未滿10歲)進入好萊塢影城的門票為974元；此外，停車費每輛30元，其餘則是飲食花費。

迪士尼官網寫道，佛州居民一日券售價119元起，購買多日進出票平均下來會更划算。然而，史托威爾入園的日期恰逢假期，門票包含假期附加費(holiday surcharge)。

以此推算，即將到來的5月底國殤紀念日(Memorial Day)假期迪士尼門票也會漲價；迪士尼官網載明，假期周末門票159元起，各園區票價不同。

以5月24日(周六)進入迪士尼各園區的一日票券為例，無論是否為佛州居民，神奇王國(Magic Kingdom)入場184元，新世紀樂園(EPCOT)門票179元，迪士尼好萊塢影城也要179元，迪士尼動物王國(Disney's Animal Kingdom)則需159元。

官網寫道，若是一家五口，其中一個孩子未滿10歲，假期周末前往好萊塢影城需支付門票947.87元(含稅)；此價格不含停車費、快速通關、攝影套組、飯店住宿或餐費。

佛羅里達州一名男子復活節周末帶著妻子和三個小孩去了趟迪士尼好萊塢影城，門票、停車...
佛羅里達州一名男子復活節周末帶著妻子和三個小孩去了趟迪士尼好萊塢影城，門票、停車、食物和飲料共花費1391.91元，令人瞠目結舌。(美聯社)
迪士尼好萊塢影城結合迪士尼電影動畫，是影迷聖地。(美聯社)
迪士尼好萊塢影城結合迪士尼電影動畫，是影迷聖地。(美聯社)
儘管一張門票售價179元，迪士尼好萊塢影城售票口依然大排長龍。(美聯社)
儘管一張門票售價179元，迪士尼好萊塢影城售票口依然大排長龍。(美聯社)

迪士尼 好萊塢 佛州

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