1家5口遊迪士尼 門票、停車、食物…花費高達1400元

迪士尼好萊塢影城內冷飲攤販售的「藍色牛奶」和「綠色牛奶」，一杯售價7.99元加稅。(美聯社)

迪士尼 主題樂園的票價昂貴已非新聞，但一家五口單日花費將近1400元還是令人瞠目結舌。

住在佛羅里達州西棕櫚灘的YouTube內容創作者史托威爾(Craig Stowell)告訴「今日美國報」，他4月復活節周末帶著妻子和三個小孩去了趟迪士尼世界(Disney World)，門票、停車、食物和飲料共花費1391.91元，幾乎可以買輛二手車了。

史托威爾說：「現在所有東西都漲價，這已經不是快閃迪士尼之旅，而是我兒子買第一輛車的價格。」

史托威爾表示，復活節周末親戚從新罕布夏州來看他，大家一時興起，決定駕車170哩從西棕櫚灘前往奧蘭多的迪士尼世界。

史托威爾表示，光是入園門票就花費將近1000元，且只限進入迪士尼好萊塢 影城(Hollywood Studios)園區和不需門票的迪士尼之泉(Disney Springs)購物中心。

佛州 迪士尼官網寫道，門票以年齡區分為幼童和成人票，3歲以下嬰兒可免費入園，3歲到10歲可買兒童票，11歲以上須購成人票。

他說，當天夫妻倆和三個孩子(其中最小的兒子未滿10歲)進入好萊塢影城的門票為974元；此外，停車費每輛30元，其餘則是飲食花費。

迪士尼官網寫道，佛州居民一日券售價119元起，購買多日進出票平均下來會更划算。然而，史托威爾入園的日期恰逢假期，門票包含假期附加費(holiday surcharge)。

以此推算，即將到來的5月底國殤紀念日(Memorial Day)假期迪士尼門票也會漲價；迪士尼官網載明，假期周末門票159元起，各園區票價不同。

以5月24日(周六)進入迪士尼各園區的一日票券為例，無論是否為佛州居民，神奇王國(Magic Kingdom)入場184元，新世紀樂園(EPCOT)門票179元，迪士尼好萊塢影城也要179元，迪士尼動物王國(Disney's Animal Kingdom)則需159元。