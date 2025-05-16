我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普稱印度擬對美進口商品「零關稅」 印外長潑冷水

白宮副幕僚米勒權傾川普內閣 超越范斯、幕僚長威爾斯

當年花27.5元買副本 哈佛「大憲章」竟是真跡身價數百萬

編譯周辰陽／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
公開展示於哈佛法學院圖書館的1300年版「大憲章」。(美聯社)
公開展示於哈佛法學院圖書館的1300年版「大憲章」。(美聯社)

美國哈佛法學院1946年以27.5元購入一份被認為是「大憲章」(Magna Carta)的非官方謄本，長年存放於圖書館中。如今英國學者指出，這份文件其實是1300年頒布的大憲章正本、極為罕見且一度失落，可能是「全球最具價值的文件之一」。

英國廣播公司(BBC)報導，兩名中世紀歷史學者確認，這份文獻出自英格蘭國王愛德華一世(Edward I)時期，價值可能高達數百萬美元。倫敦國王學院教授卡本特(David Carpenter)在哈佛大學圖書館網站上看到該文件的數位影像後展開研究，直言這是一項「驚人發現」。

卡本特向BBC表示：「這或許是最後一份原版大憲章；它值得被重視，不能只是被當作一份染污褪色的副本，而是世界憲政史上最重要的文件之一，是過去、當下與仍在爭取自由之人的基石。」他坦言自己「極為震驚」，不僅因為發現這是真品，更因為多年來似乎無人察覺這份文件的真正價值，它甚至曾「以極低價格售出」。

據哈佛大學圖書館的館藏登錄冊，這份文件編號為「HLS MS 172」，於1946年購得，當時的拍賣目錄將其描述為「1327年製作的副本，略有磨損與潮斑」。

大憲章最初由英格蘭國王約翰(King John)於1215年頒布，保障臣民的自由與權利，並將王權置於法律之下，成為人權對抗專制統治的重要起點，對全球各國憲法的發展產生深遠影響。

協助鑑定該文件的東安格利亞大學(University of East Anglia)教授文森(Nicholas Vincent)指出，大憲章在1215年至1300年間由多位英王重新頒布，抄寫後分送至各郡，當時「可能製作約200份原件」。

目前1215至1300年間的各版本原件尚存於世的約有25份，大多藏於英國，另有2份分別收藏於美國華府的國家檔案館與澳洲坎培拉的國會大廈。文森表示：「大憲章是西方政治傳統與憲法的象徵。若你問人們歷史上最知名的單一文件是什麼，答案很可能就是大憲章。」

對於這份文件的價值，文森表示：「我不便估價，但2007年紐約拍賣的1297年版大憲章曾拍出2100萬美元，因此這份文件價值恐怕也是天文數字。」

哈佛大學 拍賣 澳洲

上一則

抗議新服裝規定 千餘名星巴克咖啡師罷工

下一則

美最大加密貨幣平台Coinbase客戶個資遭竊 拒付2000萬贖金

延伸閱讀

當年僅花27.5美元 哈佛誤收《大憲章》真跡 驚人拍賣價曝光

當年僅花27.5美元 哈佛誤收《大憲章》真跡 驚人拍賣價曝光
慶亞太裔月紀念鐵路華工貢獻 法拉盛圖書館圖片展

慶亞太裔月紀念鐵路華工貢獻 法拉盛圖書館圖片展
與川普政府升高對抗 哈佛再失4.5億聯邦經費

與川普政府升高對抗 哈佛再失4.5億聯邦經費
億萬富翁艾克曼支持取消哈佛免稅資格 指成政治宣導組織

億萬富翁艾克曼支持取消哈佛免稅資格 指成政治宣導組織

熱門新聞

只要遵守當地的相關法令，大多數的州住在車裡都是合法的，但住民需確保只在開放的露營地和指定的過夜休息區停車。（路透）

65歲婦在5呎車「吃喝拉撒睡」 等領70歲最高社安金 

2025-05-07 02:10
眾院歲入委員會(House Ways and Means Committee)12日公布389頁共和黨稅務法案。圖為眾院議長強生日前回答記者問題。(歐新社)

共和黨稅務法案：65歲以上標準扣除額多4000元

2025-05-13 09:35
死者波斯沃斯是高中美式足球隊員，女友則是啦啦隊員。(取自死者女友Malinda之Instagram)

跟風TikTok「半夜敲門」惡作劇 維州18歲高中生遭屋主槍殺

2025-05-08 20:10
在華爾街打拚多年的柯里斯汀，買下一間瀕臨倒閉的零食公司，十餘年後以7.5億元賣掉。(取自領英)

他倦怠華爾街 買下快倒閉零食公司 14年後翻身賣7.5億

2025-05-09 15:25
蓋茲（見圖）計劃未來20年捐逾2,000億美元，並在2045年關閉同名基金會。路透

比爾蓋茲未來20年將捐所有身家 抨擊馬斯克「這件事」

2025-05-08 13:14
低價商品黃金時期讓某些美國消費者花錢不手軟，導致家裡堆積各種「衝動購物」買來的廉價小玩意，夫妻為了清理空間、哪些該留哪些該丟而變得關係緊張。（美聯社）

「衝動購物」狂買便宜貨堆滿屋 該丟該留？夫妻關係緊張

2025-05-14 10:14

超人氣

更多 >
川普外交破格出招 連反對他的民主黨人也瞠目佩服

川普外交破格出招 連反對他的民主黨人也瞠目佩服
北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格

北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格
滾回中國 南加七旬教授被撞重傷

滾回中國 南加七旬教授被撞重傷
AI害失業？軟體工程師皮繃緊了 微軟這職位竟占裁員40%

AI害失業？軟體工程師皮繃緊了 微軟這職位竟占裁員40%
只用兩樣保養品 62歲女「看似僅40歲」揭青春秘訣

只用兩樣保養品 62歲女「看似僅40歲」揭青春秘訣