當年花27.5元買副本 哈佛「大憲章」竟是真跡身價數百萬

公開展示於哈佛法學院圖書館的1300年版「大憲章」。(美聯社)

美國哈佛法學院1946年以27.5元購入一份被認為是「大憲章」(Magna Carta)的非官方謄本，長年存放於圖書館中。如今英國學者指出，這份文件其實是1300年頒布的大憲章正本、極為罕見且一度失落，可能是「全球最具價值的文件之一」。

英國廣播公司(BBC)報導，兩名中世紀歷史學者確認，這份文獻出自英格蘭國王愛德華一世(Edward I)時期，價值可能高達數百萬美元。倫敦國王學院教授卡本特(David Carpenter)在哈佛大學 圖書館網站上看到該文件的數位影像後展開研究，直言這是一項「驚人發現」。

卡本特向BBC表示：「這或許是最後一份原版大憲章；它值得被重視，不能只是被當作一份染污褪色的副本，而是世界憲政史上最重要的文件之一，是過去、當下與仍在爭取自由之人的基石。」他坦言自己「極為震驚」，不僅因為發現這是真品，更因為多年來似乎無人察覺這份文件的真正價值，它甚至曾「以極低價格售出」。

據哈佛大學圖書館的館藏登錄冊，這份文件編號為「HLS MS 172」，於1946年購得，當時的拍賣 目錄將其描述為「1327年製作的副本，略有磨損與潮斑」。

大憲章最初由英格蘭國王約翰(King John)於1215年頒布，保障臣民的自由與權利，並將王權置於法律之下，成為人權對抗專制統治的重要起點，對全球各國憲法的發展產生深遠影響。

協助鑑定該文件的東安格利亞大學(University of East Anglia)教授文森(Nicholas Vincent)指出，大憲章在1215年至1300年間由多位英王重新頒布，抄寫後分送至各郡，當時「可能製作約200份原件」。

目前1215至1300年間的各版本原件尚存於世的約有25份，大多藏於英國，另有2份分別收藏於美國華府的國家檔案館與澳洲 坎培拉的國會大廈。文森表示：「大憲章是西方政治傳統與憲法的象徵。若你問人們歷史上最知名的單一文件是什麼，答案很可能就是大憲章。」

對於這份文件的價值，文森表示：「我不便估價，但2007年紐約拍賣的1297年版大憲章曾拍出2100萬美元，因此這份文件價值恐怕也是天文數字。」