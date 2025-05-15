你也受不了？疫情過後 美國人最反感這些事

COVID-19疫情過後五年，許多美國人感覺社會的公共行為品質已出現下滑。（美聯社）

根據丕優研究中心（Pew Research Center）最近的一項調查，47%的美國成年人認為，相較於疫情 前，人們在公共場所的行為變得更加無禮。約有20%認為情況變得更糟，44%認為差不多，僅有9%認為人們變得更有禮貌。

亞特蘭大FOX 5新聞指出，COVID-19疫情過後五年，許多美國人感覺社會的公共行為品質已出現下滑。

哪些行為被視為不可接受？

無禮的表現形式多樣，但某些行為受到較普遍的反對。根據調查結果：

．77%的受訪者認為在公共場所吸菸「很少或從不可以接受」。

．74%不贊成未經他人同意拍照或錄影。

．約三分之二的人認為以下行為不恰當：帶小孩進入酒吧或高級餐廳（69%）、穿著印有髒話的服裝（66%）、在公共場合講粗話（65%）。

．59%反對在公共場所大聲播放音樂，57%不認同與他人交談時戴著耳機（如與收銀員交談時）。

．對於是否應允許攜帶寵物 進入如超市等室內空間，意見分歧：45%表示不贊成，40%視情況而定，僅14%認為通常可以接受。

誰對無禮行為更敏感？

．年長者相較於年輕人更容易對某些行為表示反感。例如，89%的65歲以上族群認為在公共場所罵髒話不可接受，而30歲以下則僅有38%同意此觀點。

．女性對某些行為的容忍度普遍低於男性，特別是在「未經同意拍照」這一點上，78%的女性表示反對，相比之下男性為69%。

．高收入族群對公共行為的標準普遍較嚴格；不過，在是否應該帶小孩進入成人空間這一議題上，低收入 者反對的比例更高。

大眾知道該如何表現得體嗎？

盡管對無禮行為的擔憂持續升高，84%的美國人表示，他們認為自己很清楚在公共場合該如何得體行事；僅13%表示有些困難，只有2%認為非常困難。

各族群普遍對自己的行為有信心，但年長者與高收入者更常表示自己能輕鬆掌握社交禮儀。