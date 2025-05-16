DEI政策影響 今年非裔畢業生求職面臨困境

由於川普政府大力打擊「多元、公平及包容」(DEI)政策，企業招募非裔員工的積極度大不如前，圖為傳統非裔高等學府霍華德大學今年應屆畢業生。(美聯社)

紐約聯邦儲備銀行最近數據顯示，截至3月應屆大學畢業生的失業率為5.8%，高於前一年的4.6%，整體就業減緩。值此同時，由於川普 政府大力打擊「多元、公平及包容」(DEI)政策，企業招募非裔 員工的積極度降低。國家廣播公司新聞網(NBC News)採訪四名非裔應屆大學畢業生，了解他們求職面臨的困境。

College Bound Parenting組織幫助非裔大學學生為就業做準備，執行長皮爾森(Walter Pearson)指出，往年他大多能幫助90%與他合作的學生找到第一份工作，今年則只有50%；此外，接受NBC News採訪的學生大部分都表示他們畢業未得到工作機會，並且對未來不確定。

霍華德大學(Howard University)大四生羅希爾(Dezmond Rosier)說：「我無法加入我不覺得我被歡迎的環境，所以我肯定想要待在一個我被需要的職位，而不是我被容忍的職位。」

應屆畢業生正踏進比去年還嚴峻的就業市場，即使是獲得實習機會或工作的人也表示，DEI政策刪減仍令他們擔憂。

一名雪城大學(Syracuse University)學生表示：「DEI已經被政治化，好像代表如果你是非裔，你就不值得一份工作。」

除了就業機會，經費削減也導致提供給應屆畢業生的潛在研究計畫減少。

密蘇里大學(University of Missouri)心理學系大四生斯奈德(Grey Snyder)親身見證這些影響，他試圖獲得空檔年的實驗室職缺，但被告知由於川普的DEI的行政命令，補助金仍未確認通過，無法保證該職缺。

社群媒體上以及接受NBC News採訪的許多學生表示，他們的同儕因為這類削減政策失去實習或研究機會。

斯奈德指出，這對心理科學領域的影響尤其大，受影響的還包括與少數群體或弱勢群體相關的研究。

履歷撰寫專家卡塔藍(Daniel Catalan)建議學生考慮避免使用特定詞彙，這些詞彙在川普的DEI政策下可能被視為雷區，包括「黑人」(Black)、「黑人、原住民 和有色人種」(BIPOC)、「DEI」。

College Bound Parenting負責人露易絲·羅斯(Louise Ross)曾擔任人資主管長達30年，她建議學生在求職時發揮創新精神。

她鼓勵學生善用創業技能，與社區組織合作，聯絡校友，並利用與非裔美國人社群「神聖九會」(Divine Nine)的連結，「我們遇過更糟的事而倖存下來，這些孩子從新冠疫情的難關中熬過來，他們肯定也能熬過DEI難關」。