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壓力大、報酬低 Z世代不願當中階主管

編譯林聰毅／綜合報導
德州一名29歲的大學課程計畫經理休完八周產假返工後，午餐時間一面用擠奶機汲取母乳，一面用手機回覆簡訊。中階主管工作壓力之大，可見一斑。(路透)
德州一名29歲的大學課程計畫經理休完八周產假返工後，午餐時間一面用擠奶機汲取母乳，一面用手機回覆簡訊。中階主管工作壓力之大，可見一斑。(路透)

職場調查發現，Z世代大多不願意擔任中階管理職位，他們認為這類職務壓力大且報酬低。

傳統上，在晉升為企業高層主管之前需先管理與領導較小的部門。但去年人力公司Robert Walters針對2000名白領專業人士的調查發現，中階管理職位正逐漸喪失吸引力，尤其是對年輕上班族而言。這項調查有800名受訪者是年紀不到27歲的所謂Z世代員工，其中半數根本不想當中階管理人員，近70%認為這類工作吃力不討好。

Z世代的觀點，中階主管職務工時長、需要無止盡的支援，又有繁瑣的人事問題需處理。年輕員工還是想爭取更高薪水、更大責任和更高職位，但他們不願意走傳統道路。上述調查顯示，三分之二的受訪者說，他們偏好個人成長發展，不喜歡管理別人。

前幾個世代普遍認為，職場上的成功就是在企業內不斷晉升。Robert Walters的董事比塞特表示，「年輕人不準備像以前那樣為組織犧牲奉獻」，他們正在改寫職場規則，並且重新定義「個人抱負」的涵義。

並非只有Z世代不想當中階主管，新冠疫情迫使各年齡層許多人重新評估舊有的工作方式是否合理。比塞特說，Z世代員工只是這個更廣泛轉變的代表，他們比較願意表達自己的偏好， 「他們想要工作與生活平衡，他們問自己每天是否快樂，是否有自由以自己想要的方式工作……重要的是，他們是否實現了自己的目標」？

公司結構扁平化、獨立工作能力增強，以及科技驅動的自主性，使得職業道路的選項增多。年輕員工不願擔任管理者角色，而是想要優先培養個人專業技能和掌控自己的工作行程。

當然，更嚴峻的經濟形勢將迫使許多人像其職場前輩一樣遵守規定。但許多年輕員工可能已見識過盲目忠誠的弊端，他們目睹了父母精疲力竭、被解雇或在經濟不景氣中掙扎。他們覺得豐厚退休金和工作保障的承諾已不復存在，不像前輩那般信任領導和尊重權威，且不認為升職可以保護自己。

職場調查發現，Z世代大多不願意擔任中階管理職位 ，他們認為這類職務壓力大且報酬低...
職場調查發現，Z世代大多不願意擔任中階管理職位 ，他們認為這類職務壓力大且報酬低。(路透)

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