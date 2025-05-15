房地產、黃金是最佳長期投資？理財顧問示警：小心套牢

一名珠寶店老闆展示金條。（美聯社）

蓋洛普(Gallup)機構最新民調 指出，約37%受訪民眾認為房地產 是最佳長期投資、23%認為是黃金，理財顧問則認為，目前民眾偏好房地產、黃金，與一頭熱鼓吹關係較大，脫離基本面，要小心別被套牢。

財經頻道CNBC報導，37%受訪民眾認為，房地產是長期投資的最佳標的，與去年的36%大致不變。

黃金是第二受歡迎選擇，23%認為投資黃金最好，比去年要多出五個百分點。

相形之下，只有16%認為股票或共同基金才是最佳長期投資，與去年的調查相比下跌6個百分點。民調在4月上旬進行，受訪民眾為1006人。

理財顧問克拉列斯金融顧問(Claris Financial Advisors)老闆兼總裁貝克(Lee Baker)指出，民眾理財有這種偏好，與炒作噪音關係較大，而非基本面，得留心別被套牢。

人生規畫合夥公司(Life Planning Partners)創辦人麥克拉翰(Carolyn McClanahan)同意貝克的觀點，認為人們總是追逐熱門標的，但這麼做是最蠢的事。

貝克表示，他了解為何人們喜歡房地產及金子，兩者比起股票，看得到摸得到。

雖然受訪者認為黃金是最佳長期投資標的的比率今年成長，仍低於2011年的34%。蓋洛普指出，當時投資人購入黃金是想避險，因為當時失業率高、房市疲軟、股市動盪。

金價 今年春季走高。現貨黃金4月下旬來到史上最高價，每盎司在3500元以上，相形一年前為2200到2300元之間。

近些年房地產也吸引更多興趣，買方需求量很高，價格節節上升。Bankrate 指出，3月美國成屋中位數售價為40萬3700元，低於比去年6月的42萬6900元。

理財專家表示，雖說房地產及黃金這兩項資產長期下來會升值，但股市一般成長速度遠快得多。

Morningstar Direct數據指出，史坦普500指數(S&P 500)股票到今年4月底的30年，年化收益率是10.29%；同一期間，房地產年化收益率在8.78%，黃金則為7.38%。