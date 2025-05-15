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川普6000億沙國大單灌水？紐時：不到一半 美企有出資

金價飆新高 金飾出現搶售、熔鑄潮 有人反過頭搶購黃金

編譯廖振堯／綜合報導
貝博里安的家族於1983年創立了V&P珠寶店，他說「我們這裡的利潤率非常低」。（美聯社）
貝博里安的家族於1983年創立了V&P珠寶店，他說「我們這裡的利潤率非常低」。（美聯社）

川普總統頻加關稅，金融市場動盪，恐再次引發通膨之際，金價飆升至歷史新高，全國各地的民眾正蜂擁出售或熔鑄他們的舊珠寶以快速套現；另一些人認為把錢投入黃金可能比動盪的股市更安全，因此同樣搶購黃金，金市現正熱絡。

美聯社報導，在洛杉磯市中心的聖文森特珠寶中心(St. Vincent Jewelry Center)是全美最大的珠寶中心，每天都有價值數十萬元的黃金流通，該中心擁有500家獨立租戶，包括珠寶商、黃金鑄煉商、化驗師，許多人表示他們客流量激增的程度前所未見。

阿貝托．埃南德斯(Alberto Hernandez)這天收到各種戒指、耳環、項鍊，這些珠寶的重量不到100克，即3.2金衡盎司，都倒入機器幾分鐘後，沸騰的液態金屬在長方形鑄模中冷卻下來，X光機檢測出黃金含量為56.5%，根據當天的金價計算，其價值為17萬7000元。阿貝托的侄子、在A&M貴金屬公司工作的賽巴斯汀表示，現在看到很多饒舌歌手之類的人都來熔化他們的大件金飾，「我們迎來了很多新客戶，他們幾乎把祖輩留下的東西都熔了。」

洛杉磯珠寶商卡贊吉安(Olivia Kazanjian)說，人們甚至會把傳家寶也帶來，像是刻有家族結婚日期或來自19世紀的骨董。她最近從一位顧客買下了一條14K金編織手鐲，上面飾有精緻的藍色琺瑯工藝，可以做成胸針，其含金量相當於31克、約值3200元。卡贊吉安並不打算熔掉這件作品，她說真正的藝術和歷史價值遠不止於此，並也以此說服了一些顧客放棄熔鑄首飾的念頭。

並非所有人都生意興隆，對於一些從義大利、土耳其、中國等海外地區採購產品的珠寶商來說，高昂的金價加上額外關稅壓縮了利潤率，也打擊需求。貝博里安(Puzant Berberian)的家族於1983年創立了V&P珠寶店，他便說「我們這裡的利潤率非常低」，最近還為一個海外包裹多付了1萬6000元的關稅。

黃金顧問公司(The Gold Advisor)投顧克拉克(Jeff Clark)指出，70年代的黃金狂潮表明金價可能漲幅更大，當時在兩位數通膨率的推動下，金價平均上漲17倍，「如果民眾的恐懼和不確定性持續存在，金價將繼續上漲。」

A&M貴金屬公司裡有設備，能把熔化的金屬倒進模子裡，冷卻後再用X光機檢測黃金含量...
A&M貴金屬公司裡有設備，能把熔化的金屬倒進模子裡，冷卻後再用X光機檢測黃金含量。（美聯社）

金價 關稅 洛杉磯

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