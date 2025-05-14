我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新書爆：拜登掩蓋衰退 2024餐會認不出喬治庫隆尼

樂視CEO賈躍亭離婚了 前妻甘薇否認拿40億人民幣

淘汰人工色素 科學家研究從昆蟲和蔬果提煉取代

編譯潘勛／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
森馨科技公司的科學家在實驗室研製食用色素。（美聯社）
森馨科技公司的科學家在實驗室研製食用色素。（美聯社）

衛生部希望把人工色素由國內食物除掉，開始施壓食品公司主動在2026年底以前，停用石油提煉的人工色素。科學界正在研究由果菜汁和昆蟲合成的色素，但也不忘警告這項變革可能無法很快達成，也不便宜。

美聯社報導，衛生部長小羅勃甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)形容人工色素為「有毒化合物」，指出有限證據顯示危害健康。

科學家湯保(Abby Tampow)正用天然成分研發紅色色素，打算取代石油提煉的紅色色素，用在市售的瓶裝覆盆子油醋醬。在實驗室她不停打量很多乘有紅色色素的小盤子，把深紫色的黑胡蘿蔔汁，加入些許由藻類提煉的橙紅色β胡蘿蔔素，原因在她認為某一些紅色必須添些橙色來調和。

湯保隸屬森馨科技公司(Sensient Technologies Corp.)科學團隊，該公司為世界最大染色劑製造廠之一，正在加緊幫忙數千家美國食品廠商，以符合由早餐穀片到運動飲料都需變更色素的要求。

由於「紅色三號」(Red 3)這種人工色素在實驗室有讓動物致癌之虞，許多州立法禁止使用，聯邦政府今年1月決定跟進。許多科學網紅、一般消費者也加緊呼籲除掉食品裡的其他人工色素。

食品暨藥物管理局(FDA)批准30多種顏色添加劑，其中還有八種人工色素。俄亥俄州立大學食品色素專家裘斯帝(Monica Giusti)指出，想從石油提煉的人工色素，轉由蔬菜、水果、花卉、甚至昆蟲來提煉，並不簡單或迅速，也不便宜。

想把單一產品由使用合成色素，轉變為天然色素，就要耗時六個月到一年。森馨科技指出，要打造植物性產品，以供應整個食品產業的改變，只怕還要花三到四年。

森馨科技公司的技術人員，為客戶包裝用甜菜粉製作的食用色素樣本。（美聯社）
森馨科技公司的技術人員，為客戶包裝用甜菜粉製作的食用色素樣本。（美聯社）

森馨科技執行長曼寧(Paul Manning)表示，目前可沒有1億5000磅甜菜汁的儲備，來幫助整個食品業轉變，需要先大量種植這些作物，由地裡拔起來，再加以萃取。

森馨為製作天然色素，正與全球農場主、廠商合作，取得新的原料，一般要大量濃縮才送抵工廠，加工混合成液體、顆粒狀或粉末狀，接下來再送去各食品公司，添加到最終成品。

石油 俄亥俄州 食品暨藥物管理局

上一則

拜登體檢 發現前列腺有小結節

下一則

與川普政府升高對抗 哈佛再失4.5億聯邦經費

延伸閱讀

藥價新政暫躲過最壞情況 藥廠股止跌回升

藥價新政暫躲過最壞情況 藥廠股止跌回升
公共衛生署長人選爭議 曝露「讓美國再次健康」陣營分裂

公共衛生署長人選爭議 曝露「讓美國再次健康」陣營分裂
追蹤45萬無證兒童 川普政府擬訪視：確保他們安全

追蹤45萬無證兒童 川普政府擬訪視：確保他們安全
認同度民調曝光 選民最愛川普內閣官員是「他」 墊底有4人

認同度民調曝光 選民最愛川普內閣官員是「他」 墊底有4人

熱門新聞

只要遵守當地的相關法令，大多數的州住在車裡都是合法的，但住民需確保只在開放的露營地和指定的過夜休息區停車。（路透）

65歲婦在5呎車「吃喝拉撒睡」 等領70歲最高社安金 

2025-05-07 02:10
CBS主播諾拉‧歐唐納與丈夫崔西的檔案照。（路透）

CBS女主播丈夫開的餐廳 遭十多名移民探員掃蕩

2025-05-07 10:53
眾院歲入委員會(House Ways and Means Committee)12日公布389頁共和黨稅務法案。圖為眾院議長強生日前回答記者問題。(歐新社)

共和黨稅務法案：65歲以上標準扣除額多4000元

2025-05-13 09:35
嬰兒潮世代(baby boomers)紛紛退休，美國各地工廠人手短缺，雇主把眼光轉向高中生。（美聯社）

嬰兒潮退休導致工廠缺人 11年級高中生獲7萬年薪工作

2025-05-08 10:06
在華爾街打拚多年的柯里斯汀，買下一間瀕臨倒閉的零食公司，十餘年後以7.5億元賣掉。(取自領英)

他倦怠華爾街 買下快倒閉零食公司 14年後翻身賣7.5億

2025-05-09 15:25
蓋茲（見圖）計劃未來20年捐逾2,000億美元，並在2045年關閉同名基金會。路透

比爾蓋茲未來20年將捐所有身家 抨擊馬斯克「這件事」

2025-05-08 13:14

超人氣

更多 >
顧客與美食專家建議：「熊貓快餐」這些菜不要點

顧客與美食專家建議：「熊貓快餐」這些菜不要點
川普出席沙國王室歡迎會 黃仁勳、蘇姿丰、馬斯克皆到場

川普出席沙國王室歡迎會 黃仁勳、蘇姿丰、馬斯克皆到場
共和黨稅務法案：65歲以上標準扣除額多4000元

共和黨稅務法案：65歲以上標準扣除額多4000元
不怕像中被加稅？這個超級大國準備反擊川普

不怕像中被加稅？這個超級大國準備反擊川普
金條太搶手 美國好市多祭出更嚴格購買限制

金條太搶手 美國好市多祭出更嚴格購買限制