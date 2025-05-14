淘汰人工色素 科學家研究從昆蟲和蔬果提煉取代

森馨科技公司的科學家在實驗室研製食用色素。（美聯社）

衛生部希望把人工色素由國內食物除掉，開始施壓食品公司主動在2026年底以前，停用石油 提煉的人工色素。科學界正在研究由果菜汁和昆蟲合成的色素，但也不忘警告這項變革可能無法很快達成，也不便宜。

美聯社報導，衛生部長小羅勃甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)形容人工色素為「有毒化合物」，指出有限證據顯示危害健康。

科學家湯保(Abby Tampow)正用天然成分研發紅色色素，打算取代石油提煉的紅色色素，用在市售的瓶裝覆盆子油醋醬。在實驗室她不停打量很多乘有紅色色素的小盤子，把深紫色的黑胡蘿蔔汁，加入些許由藻類提煉的橙紅色β胡蘿蔔素，原因在她認為某一些紅色必須添些橙色來調和。

湯保隸屬森馨科技公司(Sensient Technologies Corp.)科學團隊，該公司為世界最大染色劑製造廠之一，正在加緊幫忙數千家美國食品廠商，以符合由早餐穀片到運動飲料都需變更色素的要求。

由於「紅色三號」(Red 3)這種人工色素在實驗室有讓動物致癌之虞，許多州立法禁止使用，聯邦政府今年1月決定跟進。許多科學網紅、一般消費者也加緊呼籲除掉食品裡的其他人工色素。

食品暨藥物管理局 (FDA)批准30多種顏色添加劑，其中還有八種人工色素。俄亥俄州 立大學食品色素專家裘斯帝(Monica Giusti)指出，想從石油提煉的人工色素，轉由蔬菜、水果、花卉、甚至昆蟲來提煉，並不簡單或迅速，也不便宜。

想把單一產品由使用合成色素，轉變為天然色素，就要耗時六個月到一年。森馨科技指出，要打造植物性產品，以供應整個食品產業的改變，只怕還要花三到四年。

森馨科技公司的技術人員，為客戶包裝用甜菜粉製作的食用色素樣本。（美聯社）

森馨科技執行長曼寧(Paul Manning)表示，目前可沒有1億5000磅甜菜汁的儲備，來幫助整個食品業轉變，需要先大量種植這些作物，由地裡拔起來，再加以萃取。

森馨為製作天然色素，正與全球農場主、廠商合作，取得新的原料，一般要大量濃縮才送抵工廠，加工混合成液體、顆粒狀或粉末狀，接下來再送去各食品公司，添加到最終成品。