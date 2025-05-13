名人推波助瀾 「分居伴侶」漸流行 甚至生活在不同國家

影星雪莉李勞夫(左二)和丈夫(左一)育有一雙兒女，但分別居住在洛杉磯和費城兩地。(路透)

這現象或許原本不太常見，但現在有愈來愈多情侶，甚至是已婚夫妻，選擇分居兩地。

TikTok 用戶甚至還給這些人取了個時髦的名字，叫他們「apartners」(分居伴侶)；這樣做的人則是自稱為「LAT」，也就是「在一起但不住在一起」(living apart, together)的意思。這種「分居式共同生活」，有別於傳統對「分居」的狹隘定義為離婚的前奏。

雖然apartner的概念在TikTok上愈來愈受到關注，這並非一種新的概念，但是近期因為莎朗海曼(Sharon Hyman)的電影「Apartners: Living Happily Ever Apart」再度受到矚目；莎朗海曼自己本身就是一名長期的apartner。

雖然這概念對某些人來說可能很奇怪，但兩性關係和心理健康專家表示，這種安排其實對那些分開住反而能相處得更好的伴侶來說，是很實用的。

在名人的推波助瀾下，「分居婚姻」的概念現在逐漸成為主流；像影星葛妮絲派特洛(Gwyneth Paltrow)和莎拉保羅森(Sarah Paulson)等人也都曾公開談論過她們與另一半的生活安排，透露近年來她們選擇與伴侶分開居住，有時兩人甚至是生活在完全不同的國家。

葛妮絲派特洛曾指出，她和丈夫布萊德佛查克(Brad Falchuk)分別住在兩棟不同的房子；「小學風雲」(Abbott Elementary)影星雪莉李勞夫(Sheryl Lee Ralph)則說過，她和丈夫分別居住在洛杉磯和費城 兩地；莎拉保羅森和相戀多年的女友霍蘭泰勒(Holland Taylor)也分居在不同的房子。

莎拉保羅森2024年在播客「SmartLess」中表示：「我們在一起已經很久了，我想原因之一就是因為我們想在一起時在一起，不想時就分開。」

從某種程度上來說，在一起但不住在一起可以說是一種極端的「睡眠離婚」(sleep divorce)，只不過，「睡眠離婚」做法相對較常見。網紅麥特．霍華德(Matt Howard)在2月時就透露，他一直與妻子艾比(Abby)分開睡，睡在放在衣帽間的床上，而這也在社群媒體 上引爆強烈的反應。