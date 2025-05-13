照顧失智妻 脫口秀名嘴傑雷諾：有挑戰性 不後悔
脫口秀名嘴傑雷諾(Jay Leno)日前談到照顧他罹患晚期失智症(advanced dementia)的妻子梅菲絲(Mavis Leno)，表示這件事「很有挑戰性」但他不後悔。
這位現年74歲的喜劇名嘴於1980與妻子梅菲絲結婚至今，並在2024年取得妻子的監護權。
傑雷諾在日前「In Depth with Graham Bensinger」播客(podcast)最新一集中說道：「我從來沒有受到過特別的挑戰。我沒有參軍，我沒有殺過任何人，我沒有必要冒著生命危險。當你結婚時，你給出誓言，我能做到這誓言嗎？還是說我會是個卑鄙的人，如果我妻子發生了什麼事，我就跑出去亂搞？」
「不，我沒有。我很享受和我妻子在一起的時光。我回家，我為她做飯，看電視，這樣很好。這基本上就是我們以前所做的，只不過現在我得餵她，並做所有的事情。但我很喜歡，我喜歡照顧她，」他繼續說道。
傑雷諾形容妻子是一個「非常獨立的人」，而對她的診斷表示「很高興自己被需要」。
「當你得每天餵某人吃飯，幫他們換衣服，抱他們去廁所等之類的事。這會是個挑戰，」他解釋到，「並不是說我很享受做這些事，但我想我的確很享受做這些事。」
傑雷諾說，在日常生活中找到幽默很重要。他表示，對他來說很特別的時刻，是和妻子一起看圖卡來喚醒她的記憶。
「親愛的，記得這個嗎？還滿有趣的。親愛的，那是歐巴馬總統，我們一起吃過晚餐，」他回憶這樣告訴他。她回覆說：「喔，我沒有。」傑雷諾回說：「有的，親愛的，那是妳…我們去了白宮。」
傑雷諾表示，他和梅菲絲在一起的幾十年裡，他現在感受到的愛比以前任何時刻都多。
「我們結婚已經45年了。前40年…很難以置信。過去五年，這樣說好了，是充滿了挑戰。但我認為現在的愛更多了。」他說。
「在我生命的某個時刻，我將會被要求無論面對什麼，都要挺身而出。我認為這才是婚姻的真正定義。這才是真正的愛情。這就是你要做的。我很高興我沒有逃跑，我很高興我沒有去找個年齡小我一半的女人或那些愚蠢的事。我寧願和她在一起，也不願做其他事，」他說。
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