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養個娃要花近30萬 近半家長選擇少生 64%負債累累

編譯尤寶琪／綜合報導
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最新統計顯示現在養個孩子的費用高達30萬元，許多父母開始重新思考，自己到底能養得起幾個孩子。(美聯社)
最新統計顯示現在養個孩子的費用高達30萬元，許多父母開始重新思考，自己到底能養得起幾個孩子。(美聯社)

有鑒於現在養個孩子的費用高達30萬元，這種情況下，許多父母都開始重新仔細思考，評估自己到底能養得起多少個孩子。

根據債務合併公司Lendingtree的最新調查，約46%有年幼孩子的受訪父母表示，因為經濟受限，所以選擇少生幾個孩子；有77%的人表示，撫養孩子的花費遠遠超出了他們的預期。

這挑戰可不是這些父母想像出來的；LendingTree發現，過去兩年中，扶養小孩的年度成本從2萬1681元，飆升到了2萬9419元，增幅高達36%；其中，大部分的花費成長都是出自於暴漲的托兒費用，同期托兒費用上漲了超過50%。

美國父母現在要把一個孩子養到成年，預計得要花費高達29萬7674元，而且父母的子女的經濟支持，通常遠不止於此；根據Savings.com最新報告，有一半的父母都會定期向成年子女提供經濟援助。

而其中最令人擔憂的是，有高達64%接受LendingTree調查的父母表示，已經為了要養孩子而負債累累；經濟壓力也因此成為美國人減少生育的主因之一。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)最新數據，美國2024年生育率仍維持在歷史最低水平附近，而這已經持續多年的趨勢，讓人口統計學家感到震驚，並引起了川普總統及其政府的關注。

如今，川普總統據悉正在考慮要向新手媽媽發放5000元現金的「嬰兒紅利」(baby bonus)獎勵；而根據「紐約時報」(The New York Times)，另一項鼓勵提議，則是建議保留三成的傅爾布萊特(Fulbright)獎學金給已婚或育有兒女的申請者。

而當被問及哪些因素會讓撫養孩子變得更容易時，LendingTree的數據則顯示，有52%的受訪父母表示希望有「更多的經濟資源」，其次是有39%的受訪父母希望能獲得帶薪休假和遠距工作等工作靈活性；有約28%的受訪父母表示，負擔得起的托兒服務，會讓養育孩子變得更容易。

川普 聯邦疾病防治中心 紐約時報

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