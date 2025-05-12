周末票房 「雷霆特攻隊*」蟬聯冠軍 再勝「罪人」

「雷霆特攻隊*」主要卡司盛裝出席倫敦首映會。(路透)

漫威 電影「雷霆特攻隊*」(Thunderbolts*)和萊恩庫格勒(Ryan Coogler)執導的「罪人」(Sinners)周末再度稱霸北美票房，穩居前兩名。

「雷霆特攻隊*」蟬聯票房冠軍，賣出3310萬元，與首周相比下滑55%，海外票房再添3400萬元，全球票房累計2億7220萬元，目前已經是今年度票房第四高的電影。

該片的表現也勝過前一部漫威電影「美國隊長：無畏新世界」(Captain America: Brave New World)，美國隊長上映第二周票房大跌68%；兩部電影的影評是主要差異，良好的口碑幫助「雷霆特攻隊*」獲得票房佳績。

Comscore資深媒體分析師德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)表示：「這部電影的續航力像是回到漫威的全盛時期，長期的可觀賞性比首映票房還重要。」

漫威的下一部大片「驚奇4超人：第一步」(The Fantastic Four: First Steps)將於今夏稍後上映。

第二名的R級原創電影「罪人」上映第四個周末北美總票房突破2億元，其國內票房周末再添2110萬元，國際票房再添660萬元，全球總票房達2億8330萬元。

華納兄弟(Warner Bros.)的另一部強片「MINECRAFT麥塊電影」(A Minecraft Movie)上映第六個周末國內票房已累計4億900萬元，全球票房達9億960萬元；該片這周末票房800萬元排名第三，「會計師2」(The Accountant 2)票房610萬元排名第四。

周末還有幾部新片廣泛上映，但似乎都未引起太大的迴響，其中反應最好的是恐怖片「玉米田裡的小丑」(Clown in a Cornfield，暫譯)，票房為370萬元，排名第五。

整體而言，這是一個相對冷清的周末，但根據Comscore的數據，多虧「MINECRAFT麥塊電影」、「罪人」、「雷霆特攻隊*」等電影，今年迄今的電影票房比去年上升約16%，但與2019年相比下滑超過32%。