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嬌貴蘭花複製成10元大眾商品 全美銷量超越聖誕紅

記者胡玉立／綜合報導
蘭花已成美國最暢銷盆栽植物，全年銷量逾3400萬盆。據報導，蘭花轉型為大眾商品的成功秘訣是大量複製，台糖公司是蘭花轉型的最重要推手之一。(美聯社)
蘭花已成美國最暢銷盆栽植物，全年銷量逾3400萬盆。據報導，蘭花轉型為大眾商品的成功秘訣是大量複製，台糖公司是蘭花轉型的最重要推手之一。(美聯社)

嬌美的蘭花早期是奢侈品，但如今在超市或大型商店每盆售價只要10元；蘭花已成美國最暢銷盆栽植物，全年銷量最高的一天就是母親節華爾街日報報導，蘭花轉型為大眾商品的成功秘訣是大量複製(克隆，Cloning)；台灣糖業公司(Taiwan Sugar Corp.)是這場蘭花轉型的最重要推手之一。

蘭花在2009年開始超越聖誕紅(Poinsettias)成為全美最受歡迎的花卉。2020年聖誕紅銷售額1億5700萬元，蘭花則為2億7600萬元，逾3400萬盆。

全球最大的兩家蘭花種植商是加州薩利納斯(Salinas)的松井苗圃(Matsui Nursery)和台糖在加州阿羅馬斯(Aromas)的子公司─美國台糖苗圃(Taisuco America)。

松井苗圃總裁松井(Teresa Matsui)表示，該苗圃每年銷售230萬株蘭花，母親節銷量佔14%。美國台糖苗圃營運經理穆紐斯(Richard Muñoz)指該公司每年銷售蘭花200萬株，母親節銷量約占11%至15%。

蘭花適應性極強，但對植物學家來說，不易培育。1980年代台灣國營企業台糖公司為開拓營收來源，選擇種植蘭花，大力投資又稱「複製」的「組織培養技術」(tissue-culture techniques)，情況柳暗花明。

植物學家透過種子繁殖蘭花，需時三年以上；「複製」蘭花可在12至18個月內成熟、開花，兩者投資報酬的差異顯而易見。蘭花專家、台灣大學園藝與景觀學系主任張耀乾表示，「透過複製技術獲得的1萬株蘭花，品質會是相同的。」

如今店家隨處可見的「蝴蝶蘭」(Phalaenopsis)，是台糖的主力。理論上，一株蘭花可繁殖出一百萬株複製蘭花。可靠快速量產高品質蘭花是重大進步，如何推向市場也同樣重要。在美銷售的盆栽蘭花，大多來自台灣。

複製蘭花因外型大小相同，具有運輸優勢，相對節省成本。一個通風紙箱可裝60到100盆蘭花，一個40呎氣候控制貨櫃可裝520箱到600箱，經18天航程抵達目的地加州；美國當地公司再繼續種植這些蘭花，四到六個月後，就可上市銷售。

透過複製(克隆)科技，如今蝴蝶蘭在全美大型超市和商店隨處可見。(美聯社)
透過複製(克隆)科技，如今蝴蝶蘭在全美大型超市和商店隨處可見。(美聯社)

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