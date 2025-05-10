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自由派也敬重的共和黨人 前大法官蘇特85歲逝

記者胡玉立／綜合報導
聯邦最高法院前大法官蘇特7日在新罕布夏州家中去世，享年85歲。蘇特是共和黨人，但深受自由派人士敬愛。(美聯社)
聯邦最高法院前大法官蘇特7日在新罕布夏州家中去世，享年85歲。蘇特是共和黨人，但深受自由派人士敬愛。(美聯社)

聯邦最高法院9日聲明表示，前大法官蘇特(David H. Souter)7日在新罕布夏州家中去世，享年85歲。蘇特是共和黨人，近20年大法官生涯，卻深受自由派人士敬愛。他生前奉行禁慾主義，終身未婚。

蘇特於1990年被前總統老布希(George H.W. Bush)任命為大法官，至2009年6月退休。歐巴馬總統隨後任命首位拉丁裔大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)繼任蘇特留下的空缺。

蘇特在墮胎、政教關係、言論自由和聯邦法院的可及性方面，秉持自由主義立場。他也對2000年小布希提訴高爾案的判決表示異議，該判決形同確認小布希贏得當年總統選舉。

蘇特退休後，2012年受訪時曾警告，對政府運作的無知可能破壞美國民主。他說：「我擔心，如果問題不受重視，人們將不知誰該為此負責；當問題變得夠嚴重時，就會有人站出來說：『給我全部權力，我就能解決這問題。』羅馬共和國就是這樣垮台的。」

蘇特性格內斂，生活簡樸，深受同事和朋友愛戴。首席大法官羅伯茲(John Roberts)表示，「蘇特以近20年時間為最高法院做出卓越貢獻。他畢生致力公共服務，展現非凡智慧和仁慈」。

蘇特離開最高法院後，繼續在美國第一巡迴上訴法院審理案件長達10多年。

1990年布希任命蘇特時，自由派一度擔心他會成為推翻最高法院羅訴韋德案裁決的關鍵人物。但1992年他很快加入重申婦女墮胎權的裁決。支持憲法賦予墮胎權的羅訴韋德案，20年後才被立場更保守的最高法院推翻。

蘇特是史上第105位最高法院大法官，也是第6位單身大法官。他從新罕布夏州搬到華府時，曾被媒體稱為華府最受注目單身漢；但他非常注重隱私，堅拒社交。熱衷登山健行的他，工作之餘大都是在徒步穿越新罕布夏州的山脈。

大法官 小布希 新罕布夏州

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