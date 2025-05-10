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芭芭拉布希郵票發行 梅蘭妮亞讚「表態支持同性戀的權利」

編譯陳韻涵／綜合報導
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現任第一夫人梅蘭妮亞‧川普(右)8日在白宮為前第一夫人芭芭拉‧布希紀念郵票發行舉辦揭幕儀式，左為芭芭拉的女兒多蘿西‧布希‧柯克。(路透)
現任第一夫人梅蘭妮亞‧川普(右)8日在白宮為前第一夫人芭芭拉‧布希紀念郵票發行舉辦揭幕儀式，左為芭芭拉的女兒多蘿西‧布希‧柯克。(路透)

第一夫人梅蘭妮亞‧川普(Melania Trump)8日在白宮出席為紀念前第一夫人芭芭拉‧布希(Barbara Bush)而發行郵票的揭幕儀式。

美聯社報導，在揭幕儀式中，梅蘭妮亞、芭芭拉的女兒多蘿西‧布希‧柯克(Dorothy "Doro" Bush Koch)和美國郵政總局(USPS)副總裁朱迪‧德‧托羅(Judy de Torok)輪流致辭，讚頌芭芭拉的生平和成就。

布希‧柯克含淚憶述母親人生早期事蹟，說道「媽媽從不迴避說實話或表態，她的白髮和珍珠項鍊就早已成為她的特色，即使作為前第一夫人，她仍保持謙遜和幽默」。

這張郵票的圖像是芭芭拉的官方白宮肖像，目前掛在東廂入口處；她身穿黑色西裝外套、紫色襯衫，佩戴獨具個人特色的三排珍珠項鍊。

1989年，芭芭拉探訪一間照顧愛滋病(AIDS)病患及天生感染人類免疫缺乏病毒(HIV)嬰兒的醫院時，抱起其中一名嬰兒，消除了眾人對愛滋病毒及其感染者的汙名觀感。 

梅蘭妮亞表示，芭芭拉「改變了全美攸關愛滋病議題的討論風向，表態支持同性戀的權利」。

梅蘭妮亞讚賞芭芭拉鼓勵人們追逐個人夢想的方式，而且是呼籲美國選民選出首位女總統的先驅。

芭芭拉‧布希2018年辭世，享耆壽92歲；她的夫婿喬治‧布希(George H. W. Bush)是第41位美國總統，任期從1989年到1993年；長子喬治‧布希(George W. Bush)則在2000年贏得總統大選，成為第43任美國總統。

芭芭拉紀念郵票除了在白宮舉辦揭幕活動外，也會在布希家族故居所在的緬因州肯尼邦克港(Kennebunkport)舉行紀念儀式，郵票預計6月10日發行。 

1989年，芭芭拉·布希探訪一間照顧愛滋病患的醫院時，抱起一名感染人類免疫缺乏病...
1989年，芭芭拉·布希探訪一間照顧愛滋病患的醫院時，抱起一名感染人類免疫缺乏病毒的嬰兒，消除了眾人對愛滋病毒感染者的汙名觀感。 (美聯社)

梅蘭妮亞 白宮 美國郵政

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