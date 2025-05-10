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AI深偽裸照成校園霸凌工具 國會通過立法嚴懲

編譯俞仲慈／綜合報導
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第一夫人梅蘭妮亞(右)也大力支持立法嚴懲深偽生成色情內容，3月還親赴眾院遊說議員。(路透)
第一夫人梅蘭妮亞(右)也大力支持立法嚴懲深偽生成色情內容，3月還親赴眾院遊說議員。(路透)

隨著AI生成技術門檻降低，青少年也能輕易製作「深偽」(Deepfake)假裸照霸凌同學，讓13至17歲青少年成為最大被害人，國會兩院也決定立法嚴懲此種犯罪行為。

上月底聯邦參眾兩院相繼通過「刪除非合意親密影像法案」(Take It Down Act)，將深偽技術生成的色情內容定義為犯罪行為，除強制下架外，影像製作者亦將面臨刑法制裁，以保障美國人不受惡意偽造色情內容的傷害。

華盛頓郵報報導，聯邦眾院日前以409票對2票，壓倒性通過「刪除非合意親密影像法案」，已送交川普總統簽署發布。

第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)也大力支持這項法案，3月還親自遊說眾議員通過該案。

梅蘭妮亞為慶祝新法獲得兩黨支持，發出聲明表示，「自我今年1月重回第一夫人身分以來，推動這項立法便是關鍵重點，我很榮幸能為推動國會通過此案做出貢獻」。

根據今日美國報(USA Today)報導，兒童資安研究機構Thorn針對1200名年輕人進行調查，發現13至17歲的未成年人，有八分之一認識深偽裸照被害人，還有十七分之一坦承自己就是直接被害人。

Thorn副總裁史托波(Melissa Stroebel)指出：「該報告最大啟示就是告訴我們，整個社會亟需認識此種行為是不被允許且對特定目標帶來傷害。」

2023年10月，德州少女艾莉絲頓‧貝瑞(Elliston Berry)被告知個人裸照在校園流傳，原來有同學利用深偽技術製作假裸照惡搞，15歲的貝瑞坦承：「在那段時期我覺得大家看到我，就只有看到那批裸照。」

根據Thorn調查，約有半數受訪者表示會尋求某種形式支援，但是被害人僅有34%坦承會告知父母或監護人，值得注意的是，製作深偽裸照在青少年族群日益盛行，甚至被當成霸凌工具。

「失蹤兒童尋找中心」(National Center for Missing & Exploited Children, NCMEC)受虐兒童部門執行秘書(Lauren Coffren)表示，自2023年春季起追查AI技術濫用情況，同年接獲4700件案例，結果隔年案例暴增至6萬7000件。

而且科技造成的傷害影響，與傳統性侵後遺症類似，會讓被害人飽受羞恥、內疚與恐懼等負面情緒折磨，心理治療師法蘭西斯(Shadeen Francis)指出：「在這個階段遭受創傷，會破壞青少年對自己與他人的信任感，對於年輕人自我意識造成極大傷害。」

全美最大反性暴力組織RAINN公共政策副總監圖克海默(Stefan Turkheimer)更指出：「這是一種新犯罪、是一種新恥辱。」

「深偽」影像生成技術門檻降低，利用人臉照片即可生成色情影像，青少年也能輕易偽造出...
「深偽」影像生成技術門檻降低，利用人臉照片即可生成色情影像，青少年也能輕易偽造出假裸照霸凌同學。(路透)

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