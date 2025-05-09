航管人力荒 運輸部發1.5萬獎金吸引新人加入

只有57%到73%的學員從航管員課程畢業，但能畢業的學員平均年薪達16萬元。（美聯社）

為減輕航管人員短缺的問題，運輸部將提供多達1.5萬元的獎金，在航管人員的雇用和留才方面「加足馬力」。

運輸部長達菲（Sean Duffy）1日宣布，完成初步職訓的新聘航管人員和從聯邦航空管理局（FAA）學院航管課程畢業的人，將能在限定期間內先領到5000元獎金，若願意選擇到13個很難補到航管人員的站點工作，例如德州西部和阿拉斯加，可再多獲得一萬元獎勵金。航管局學院位於奧克拉荷馬市。

留才方面，年齡已能自請退休 但還不到強制退休門檻56歲的現職航管人員，若願意續任，每續任一年，本薪調升20%。

運輸部其他希望能吸引人才的措施還包括：提供退伍軍事航管員轉職的新機會、加快雇用流程、加快批准航管員人選的醫療和安全許可、提供新的學習工具等。

運輸部也將開設一個新的學習中心，對學院學員提供額外幫助。運輸部稱，只有57%到73%的學員畢業，但能畢業的學員平均年薪高達16萬元。

航管人員由運輸部的航管局管理，已苦於人員短缺問題多年，截至去年度結束時，航管局轄下有1萬700名經認證的航管員，較需要的人力短少約3000人。

航管局希望在2025年更新陳舊系統，並雇用2000名新的航管員。為了加快雇用流程，以往的八步驟減為五步驟，並提高學員工資30%。

想成為航管員的人不需有大學文憑，但年齡須在31歲以下，並達到某些教育、身體和心理健康的要求。

今年初以來，航管局把雇用時間線減少五個月，逾8300名人選被送去接受航管技能測驗，以決定是否能進入學院受訓。

航管人員短缺問題，在今年1月29日華府發生客機與美軍黑鷹直升機空中相撞的重大事後成為焦點。本周稍早，又發生新澤西州紐瓦克機場 因為航管人員太少再加上設備故障，造成空中交通阻塞，令航班延誤或必須取消。