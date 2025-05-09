他倦怠華爾街 買下快倒閉零食公司 14年後翻身賣7.5億

在華爾街打拚多年的柯里斯汀，買下一間瀕臨倒閉的零食公司，十餘年後以7.5億元賣掉。(取自領英)

一名在華爾街 打拼多年的上班族，在考慮離職之際買下一間快倒閉的零食公司，經過調整配方與改造品牌，終於讓公司翻身並以7.5億元賣掉。

CNBC報導，在華爾街打拼將近20年的柯里斯汀(Charles Coristine)開始感到身心俱疲，在一次烤肉派對上遇到了一家名為LesserEvil零食公司的老闆，後者透露有意出售他「瀕臨倒閉」的公司。柯里斯汀雖然毫無食品業經驗，但被重新開始的念頭所吸引，而且他喜歡公司名稱「LesserEvil」，符合健康、正念的生活方式。

2011年11月，柯里斯汀用自己25萬元積蓄，加上承諾未來再支付10萬元買下LesserEvil。這家公司專門生產較健康的爆米花與零食替代品，但當時公司正處於虧損，每年營收不到100萬元。

現年52歲的柯里斯汀說，「我當時不認識食品業的任何人來詢問這個決定是否瘋狂，但這反而是件好事。如果當初我積極研究，就會發現成功的機率其實非常低。」

在他的帶領下，位於康州丹伯里市(Danbury)的LesserEvil業績明顯成長。如今，LesserEvil爆米花及類似氣炸的起司零食已在國內各大零售商 與便利店販售。至2023年，該公司年度總銷售額達1億330萬元。今年4月3日，好時公司(The Hershey Company)宣布收購LesserEvil，收購交易價約7.5億元，柯里斯汀繼續擔任該公司執行長。

柯里斯汀在收購LesserEvil時仍在道明銀行(TD Bank)工作，他在2012年取得康乃爾大學MBA學位後，全職投入LesserEvil執行長工作並延攬研究所同學安德魯·史崔夫(Andrew Strife)擔任營運長，他的滑水教練則擔任行銷主管。2012年，他們搬進一間5000平方呎工廠，並透過拍賣購買二手設備。