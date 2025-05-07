退休搬到低所得稅州養老 沉重銷售、房地產稅逼他們重新工作

所得稅少或沒有所得稅的州，大多靠銷售稅和房地產稅來獲得收入。圖為北達科他州一對退休夫婦說明房地產稅難以負擔。（美聯社）

退休 搬到沒有所得稅的州真的更省錢嗎？別忘了還有房地產 稅、保險和其他費用。

華爾街日報(WSJ)報導，退休人士基於各種原因遷居他州，可能考量宜人氣候，接近親人，或更便利取得醫療服務。不過，那些追求較低所得稅的許多人而言，可能要精打細算一下。

索羅門財務(Solomon Financial)投資顧問克拉克(Brad Clark)，有一對60多歲的夫妻客戶去年搬離印第安納州，以更接近住在佛羅里達州聖彼德堡附近的成年子女，而且他們認為搬到不收所得稅的佛州 將財務上更划算。

然而，這對夫婦很快發現，購買新房並支付保險抵消了省稅金額。克拉克表示，颶風海倫(Hurricane Helene)肆虐過後，修繕房屋形成額外開銷。考量目前情況，原本已退休的丈夫重返職場，而這對夫婦可能被迫再多工作數年。

另有一對從密西根州搬到佛州退休的夫婦，所買公寓的屋主保險、房地產稅和管理費一年高達3萬5000元，使他們重新考慮搬遷之舉是否明智。

華盛頓特區的稅收政策研究機構「稅務基金會」(Tax Foundation)州稅計畫部副總監瓦查克(Jared Walczak)說明，對於仰賴投資收益的富裕退休人士而言，居住州的所得稅可能是重要考量因素；不過，對於許多中等收入的退休人士而言，所得稅不是那麼重要，因為他們的收入通常會減少。

瓦查克表示，對於中等收入的退休人士而言，銷售稅(sales tax)和房地產稅(property tax)往往是優先考量項目，因為所得稅少或沒有所得稅的州，大多靠這兩項徵稅。

稅務基金會數據顯示，田納西州沒有所得稅，但其州與地方平均銷售稅的總稅率為9.56%，排在全美第二高。

以深受退休人士喜愛的德州為例，德州的房地產稅稅率排名全美第七，當地屋主平均繳納1.58%的稅，這是佛州0.71%稅率的兩倍多。

佛州傑克森維爾海灘市的「Ullman Wealth Partners」財務規畫主任凱特琳‧費德瑞克(Caitlin Frederick)表示，更高的房地產稅和房價可能會讓近期還沒搬家的人感到訝異。