65歲婦在5呎車「吃喝拉撒睡」 等領70歲最高社安金 

只要遵守當地的相關法令，大多數的州住在車裡都是合法的，但住民需確保只在開放的露營地和指定的過夜休息區停車。（路透）

65歲的凱伊(Kai)退休 後因為住房危機，過去一年多都住在她的Smart迷你車中，她的所有家當都在這台寬度只有五呎的小車內，食衣住行也都在這裡面解決，甚至連上廁所都沒問題，她說她必須等到70歲才能領取最高額社安金 ，之前都會住在她的迷你車中。

紐約郵報(New York Post)報導，YouTube頻道「CheapRVliving」日前播出凱伊在歐式迷你車上生活的影片，她在影片中展示及解釋自己的日常生活；影片已累積7.7萬次瀏覽。

過去14個月，凱伊都住在她的賓士(Mercedes-Benz)生產2006年款Smart ForTwo迷你車中，那台車長八呎二吋、寬五呎，就是她生活起居的全部空間；凱伊說她65歲退休，但負擔不起住房，要等到70歲才能領最高額社安金，因此先住在車中。

凱伊說她的車一加侖的油能跑55英哩，雖然車內空間極為有限，但她已經發展出一套自己的生存之道，讓車更有家的感覺。

睡覺時，凱伊會把兩個氣墊床堆在副駕和後面乘客座，讓自己能躺下，這是她在車內能有的最大空間，因為車內空間只有五呎八吋，而她身高五呎五吋，但她感到滿足，雖需費力爬入，但能伸展肢體躺著睡，夜晚還能透過擋風玻璃欣賞天上的星星。

至於生活其他需求，凱伊說她是經驗老道的背包客，雖然沒有廚房，但她把維生食品、點心存放在罐子內，平常放在後車廂，那裡還有卡式爐和她的衣物，副駕下還有三加侖的水及個人清潔用品。

需要上廁所時，凱伊多半在戶外解決，若天氣惡劣無法下車，她會蹲在裝滿清新味貓砂的垃圾桶來解決。

商業內幕(Business Insider)報導，愈來愈多年輕和年長的美國人選擇住在車上，原因可能出於方便、自由，或是靠固定收入無法負擔日益昂貴的房價 。