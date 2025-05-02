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伊州男買短期健保 做大腸鏡自費近萬元…崩潰後獲反轉

編譯俞仲慈／綜合報導
一名醫師正在為病患做大腸鏡檢查。伊利諾州一名男子選擇投保費用較低的短期健保，不料做一次大腸鏡檢查，扣掉理賠，還得自費將近萬元，讓他幾乎崩潰。(路透)
一名醫師正在為病患做大腸鏡檢查。伊利諾州一名男子選擇投保費用較低的短期健保，不料做一次大腸鏡檢查，扣掉理賠，還得自費將近萬元，讓他幾乎崩潰。(路透)

伊利諾州一名男子因為自行創業，選擇投保費用較低的短期健保，不料在接受大腸鏡檢查後，扣掉理賠，還得自費將近萬元，這筆醫療費讓他幾乎崩潰。

華盛頓郵報(Washington Post)報導，住在伊州艾迪生(Addison)的57歲男子溫納德(Tim Winard)兩年前辭去管理職並開始創業，深知投保醫療險的重要：「我們非常擔心無法享有公司提供的健保計劃。」

於是溫納德貨比三家並與保險業務員溝通後，因擔心保費過高決定不投保平價醫療保險(ACA)，而是選擇附帶承保失業妻子的短期醫療保險，期限僅六個月，結果六個月過去，溫納德仍在創業中，將再購買另一張短期保單，每月繳交約500元。

當溫納德需要接受大腸鏡檢查，致電保險公司詢問，業務員告知可以去任何一家醫院檢查，於是去年年初，溫納德就近在住家附近的艾姆赫斯特(Elmhurst)醫院檢查，手術相當順利。

不料收到帳單後，短期保險僅理賠817.47元，溫納德必須自付7226.71元，外加麻醉費1436元與恢復室費1039元，總金額高達9701.71元，讓他震驚不已，於是聯繫總部位於南卡羅來納州的保險公司Companion Life，結果業務員告知理賠上限為每天最高1000元。

由於雙方對「醫療院所內設施」(within that facility)的定義認知差距太大，去年12月，溫納德聘請律師米歇爾森(Linda Michelson)尋求法律協助，並提議自付4000元(約健保大腸鏡檢查費用的四倍金額)，卻遭到院方拒絕。

醫院發言人沃爾拉斯(Spencer Walrath)強調收取的醫療費用「反映我們所提供的服務價值」。

直到KFF Health News詢問負責Companion Life保險銷售計劃聯合創辦人伍德(Scott Wood)時，後者才坦承溫納德帳單存有疑點並要求Companion Life重新審查，於是溫納德接獲保險公司通知，表示帳單已經修改而且在未有更多解釋的情況下，新帳單金額降為770元。

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