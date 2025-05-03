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上班族用帶薪假換錢還學貸 企業出招留人才

編譯廖振堯／綜合報導
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許多上班族如今選擇犧牲帶薪休假折換現金，以求早日清償學貸；圖為舊金山一處辦公室內埋首工作的員工。(美聯社)
許多上班族如今選擇犧牲帶薪休假折換現金，以求早日清償學貸；圖為舊金山一處辦公室內埋首工作的員工。(美聯社)

聯邦政府要求學貸債務人恢復還款後，許多人出現拖欠、違約及信用評分下降；全美超過4000萬人身負聯邦學貸，其中超過10%有拖欠情形。教育部稱若國會不採取行動或監管干預，數百萬借款人將面臨薪水被扣押的風險。而現在部分企業允許員工將未利用的帶薪休假(paid time off)換成現金來償還學貸，此趨勢反映了眾多美國上班族面臨的財務壓力，職場福利也隨之不斷變化。

新聞周刊(Newsweek)報導，高盛(Goldman Sachs)的財富服務品牌「Ayco」的400多家企業合作夥伴中，超過四分之一現在允許員工將帶薪假轉換為401(k)供款(contribution)或學貸還款，這一比率高於2021年的21%。

高盛Ayco副總裁兼企業福利專家威爾斯(Maegan Wells)表示「帶薪假換錢」是福利和薪酬靈活性的措施之一。Ayco薪資與福利政策研究主管巴伯(Jonathan Barber)卻指出，雖然這些計畫非常有成本效益(等於公司收回帶薪假的支出)，但流程卻很複雜，如各州法律是重大阻礙，像加州的帶薪假必須結轉到下一年度，不能隨意轉換。

隨著企業想方設法祭出更有競爭力的福利來留住人才，帶薪假換學貸還款可能會從小眾福利轉變為標準福利，但一些專家不認同這種作法。

人力資源顧問德里斯科(Bryan Driscoll)表示這是「任何員工都不應該做的選擇」，企業只是表面顯得慷慨，實際上並沒有提高總薪酬或福利，這是個重新包裝的手段，以便在「緊繃的勞動力市場中挽回面子」。德里斯科指出，帶薪假並非福利，它是保護員工心理健康、預防倦怠的重要設置，「迫使員工為了財務成長的假象而放棄休息和恢復，當公司讓員工在償還債務和休假之間做出選擇時，他們就是在利用員工的財務困境。」

馬汀田納西大學(University of Tennessee at Martin)金融講師比恩(Alex Beene)則說這不過是企業想以學貸為驅動力，以提高員工工作效率、延長工作時間的另一次嘗試，「償還學貸的誘惑力對許多人來說難以拒絕。」

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