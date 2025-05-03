再創紀錄 房屋首購族延至40歲 年收入須六位數以上

加州一對年輕夫妻和四個小孩正要入住剛交屋的新家。由於房價和房貸利率持續攀升，千禧世代陷入買不起房的困境，房屋首購族平均年齡已經推後至接近40歲。(美聯社)

國內房價與房貸利率 持續攀升，許多千禧世代(指1980年代至1990年代出生者)陷入買不起房的困境，統計數據顯示，房屋首購族平均年齡已經推後至接近40歲，創下最高年齡新紀錄，顯示年輕人買房愈來愈困難。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，賓州 南安普敦(Southampton)房地產 經紀人馮恩(Ricky Voong)最近發現購屋年齡層逐漸提高：「現在已經沒有20多歲年輕人買房了。」

馮恩的客戶、37歲的李哈蜜(Hahmie Lee)與31歲丈夫馬托佐(David Matozzo)育有一個七歲女兒，為了讓孩子擁有更好的成長空間，兩年來積極尋覓新家。

李哈蜜表示：「我確實花了很多時間，現在我很後悔錯失良機。」馬托佐也直言：「他們總是說，再過幾個月房屋市場就會變化，但結果並沒有好轉。」

上個月，馮恩向這對夫婦推薦賓州哈特菲爾德(Hatfield)一棟獨立洋房，2019年售價20萬9000元，如今牌價直逼50萬元，對於從事保險業的李哈蜜與擔任警員的馬托佐而言，負擔相當沉重，而且買家競爭激烈。

今年年初以來全美房地產市場回溫，但購屋依舊遙不可及，資料顯示由於房價與房貸利率居高不下，買家年收入至少六位數以上才有機會圓美國夢。

根據全國房地產經紀人協會(NART)去年底的報告指出，去年房屋首購族年齡中位數為38歲，超過2023年的35歲，比上世紀80年代一般買家年齡29歲，足足增加近10歲。

房地產公司Redfin首席經濟學家菲爾魏瑟(Daryl Fairweather)指出：「我們通常以為房屋首購族是30歲出頭而非30好幾的人。」因此Z世代與千禧世代房屋自有率在去年陷入停滯。

菲爾魏瑟認為，許多年輕人可能早在疫情期間、也就是房貸利率較低時購屋，能夠負擔較高利率的首購族「即使為時稍晚，也早在2023年買房。」

川普政府推動高關稅與刪減聯邦預算，股市劇烈震動，引起消費者恐慌，有近四分之一國人取消購屋或買車等大筆支出計畫。(美聯社)

另外川普政府推動高關稅政策與刪減聯邦預算，股市劇烈震動，引起消費者恐慌，Redfin最新公布的調查顯示，有近四分之一國人取消購屋或買車等支出計畫。

Redfin3月的數據還顯示，屋主每月平均還款金額為2800元，創下歷史新高，同時約七成美國家庭無力負擔40萬元房產，然而去年第四季房屋平均售價來到42萬元。