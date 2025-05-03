為愛衝刺 他24歲創業 4年後賣掉公司獲財務自由

現年29歲的法雷利當年為了早日迎娶小一歲的女友，加快人生步伐，10年級取得高中學歷、很快成為註冊護士，24歲創業，四年後以1250萬元出售公司，如今不到30歲已實現財務自由。(取自Nathanael Farrelly領英)

財經新聞網站CNBC最近報導一則愛情驅動創業致富的真實故事，來自羅德島的法雷利(Nathanael Farrelly)為早日迎娶小一歲的女友，高中10年級就全力衝刺學業進度、很快成為註冊護士，24歲創業，四年後以1250萬元出售公司，如今不到30歲已財務自由。

法雷利17歲時帶著16歲的女友，請求父親讓他們成婚，父親不准，說他沒有能力養家。法雷利初次遇見女友後就確定她是人生伴侶，為了娶回女友，他加快成為護士的計畫，證明自己具備負擔成年生活的認真態度。

法雷利加快人生步伐，10年級取得高中同等學歷證書「普通教育發展文憑」(General Educational Development Diploma)之後，再次提出結婚請求終獲許可。小倆口在女友18歲生日兩天後如願舉行婚禮。

法雷利做任何事都全力以赴，高中比一般人提早兩年以同等學歷畢業，報名就讀當地社區大學暑期課程，志在成為護理師；攻讀副學士學位以成為註冊護士之際，也同時攻讀學士學位，以具備日後升遷的資格。

21歲成為註冊護士，法雷利獲得第一份工作，在醫院重症加護病房。由於護士嚴重短缺，工作壓力大，嚴重影響生活品質。

法雷利從事護理業的同時，也開始思考走出另一條路。

有一次，一位同學提到居家靜脈注射服務，法雷利很感興趣。這種方式讓病患免於奔波之苦，護理師到患者家中提供藥物點滴注射治療。他馬上看出市場潛力，創業構想萌芽。

2020年3月，法雷利創立Revitalize Specialty Infusion公司，剛好是新冠疫情 爆發後不久；創業資金來自儲蓄以及他和妻子出售第一棟房子的收益。

幾年過後，法雷利意識到大企業更能夠支援護理團隊，決定出售一手打造的公司；並開始認真思考人生下一階段，2023年5月把公司賣給全美最大輸液公司之一Option Care Health。

法雷利目前29歲，與妻子和三個孩子住在佛羅里達州，即將迎接第四個孩子，依靠近1400萬元淨資產生活。他2024年9月辭去全職工作，過著半退休 生活，在兒童足球隊擔任教練、管理房地產 投資組合，偶爾也扮演天使投資人，協助專門技術、原創計畫或創業。

截至今年2月，法雷利淨資產略低於1400萬元，全家人靠利息收益生活，每月收入3萬元，通常只花掉一半，其餘再投資。

法雷利未來可能創辦另一家公司，謹慎管理財富是首要任務。他的退休定義是財務自由，可專注於助人及陪伴家人。